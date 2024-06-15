شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. روبرت جودارد يحصل على براءة اختراع لصاروخ يعمل بالوقود السائل والان مع تفاصيل الخبر

حصل الدكتور روبرت جودارد، العالم الأمريكي ورائد الصواريخ على أول براءة اختراع لتصميم صاروخ يعمل بالوقود السائل، في مثل هذا اليوم منذ أكثر من قرن، وذلك في 14 يونيو 1914، حيث وصف جودارد في براءة اختراعه صاروخًا يعمل بالوقود السائل (أكسيد النيتروز السائل والبنزين) أو بالوقود الصلب (مادة متفجرة).

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه في نفس العام، حصل أيضًا على براءة اختراع لصاروخ متعدد المراحل يعمل بـ "مادة متفجرة" صلبة.

واستمر في إطلاق أول صاروخ في العالم يعمل بالوقود السائل في عام 1926، وكان عمل جودارد في هذا المجال ثوريًا وساعدت إنجازاته في جعل رحلات الفضاء ممكنة.

كما أُطلق عليه لقب "مرشد عصر الفضاء"، حيث تم تسمية مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند على شرفه.