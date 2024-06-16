شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتطفيه بسرعة.. مركز التحكم فى iOS 18 يوفر طريقة أسرع لإيقاف تشغيل الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة أبل العديد من الميزات الجديدة لجهاز أيفون مع عرض iOS 18 في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) 2024 يوم الإثنين، وكان أحد أبرز الأحداث هو تجديد مركز التحكم الذي حصل على معرض عناصر تحكم جديد مع العديد من الخيارات أكثر من ذي قبل.

وعلاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون أيضًا من التمرير عبر الصفحات للوصول إلى عناصر التحكم والتبديل الإضافية، إحدى الميزات التي لم تعرضها أبل ولكنها شقت طريقها إلى iOS 18 هي طريقة أسهل لإيقاف تشغيل أيفون.

اختصار جديد لإيقاف التشغيل على أيفون

يوفر الإصدار التجريبي الأول من iOS 18 Developer مركز التحكم المتجدد، أحد الإضافات البارزة هو الخيار السريع لإيقاف تشغيل أيفون، فبدلاً من الاضطرار إلى الضغط مع الاستمرار على زري خفض مستوى الصوت + الطاقة ثم تمرير شريط التمرير، يمكن تبديل زر الطاقة الجديد لإيقاف تشغيل الجهاز بسرعة.



زر طاقة أيفون زر الطاقة الجديد في مركز التحكم iOS 18

كما هو واضح في الصورة أعلاه، يمكن العثور على هذا الاختصار في مركز التحكم في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة. للوصول إليه، ما عليك سوى التمرير لأسفل لإظهار مركز التحكم، اضغط على زر الطاقة الجديد وسيظهر شريط التمرير المستخدم لإيقاف تشغيل أيفون.

تمكن موظفو Gadgets 360 من التحقق من توفر هذه الميزة وسهولة استخدامها عن طريق تثبيت تحديث iOS 18 Developer Beta 1، ويعد هذا الاختصار الجديد مجرد واحدة من الميزات العديدة التي أضافتها أبل إلى أيفون بتحديثها الجديد ولكنها لم تعلن عنها خلال الكلمة الرئيسية في حدث المطورين.

احتياطي الطاقة الموسعة

ميزة أخرى لم تعلن عنها شركة أبل ولكن يقال أنه تم طرحها هي احتياطي الطاقة الممتد، فمع نظام التشغيل iOS 18، لا يزال أيفون يستمر في عرض الوقت حتى عند نفاد الطاقة لفترة طويلة، كما يُزعم، وتم هذا الاكتشاف بواسطة مستخدم في iOSBeta subreddit.

علاوة على ذلك، يُزعم أيضًا ظهور لافتة "أيفون is Findable" في الجزء السفلي من الشاشة، مما يشير إلى أن ميزة Find My قد تعمل لفترة أطول مع احتياطي الطاقة الممتد.