شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يقدم "برنامج الوصول المبكر" للمستخدمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أطلق واتساب برنامج "Beta Testers" منذ عدة سنوات، واستمتع المستخدمون الذين كانوا جزءًا من برنامج الاختبار هذا بالوصول المبكر إلى الميزات الجديدة لسنوات، وتتاح لهم الفرصة لتجربة هذه الميزات الجديدة للتطبيق قبل أي شخص آخر، بل ويشاركون تقييماتهم.

يبدو أن إنستجرام جاهز تمامًا لإطلاق خيار "الوصول المبكر إلى الميزات"، والذي سيعكس برنامج مختبري واتساب التجريبي حاليًا.

ووفقًا لمطور الهاتف المحمول أليساندرو بالوزي، من المتوقع أن تكون ميزة الوصول المبكر الجديدة لـ إنستجرام متاحة في قائمة الإعدادات، وعلى الرغم من عدم الكشف عن الكثير من التفاصيل، فمن المتوقع أن تعمل الميزة الجديدة بشكل مشابه لبرنامج اختبار واتساب.

وعادةً ما يطرح تطبيق واتساب ميزات جديدة من خلال هذا البرنامج لمستخدمين محددين، ويتيح لهم ذلك الحصول على تعليقات مباشرة حول الميزات ويسمح لهم بإزالة أي مشكلات قبل الإصدار الرسمي للميزات وبصرف النظر عن الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة للمنصة، يمكن لأولئك الذين يشاركون في الاختبار أيضًا طلب وظائف إضافية.

بالإضافة إلى برنامج الوصول المبكر، من المتوقع أن يطلق إنستجرام ميزة جديدة ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء سمات دردشة جديدة. اعتبارًا من الآن، لا تزال منصة التواصل الاجتماعي تقدم سمات ذات تدرجات لونية وخيارات مصممة مسبقًا. ومع ذلك، يهدف إنستجرام باستمرار إلى تقديم خيار سمة الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والذي يمكن تخصيصه حسب تفضيلات المستخدم.