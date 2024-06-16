شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية العثور على فلاتر إنستجرام فى البروفايل لنشر صور عيد الأضحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلجأ الكثيرون إلى نشر المزيد من صورهم الشخصية والعائلية على منصات التواصل الاجتماعي كنوع من الاحتفال خلال المناسبات السعيدة، وخلال احتفال عيد الأضحى يبحث مستخدمى منصة إنستجرام عن الفلاتر المناسبة لنشر صورهم.

وذكر أحدث تقرير أنه يمكنك استخدام فلاتر إنستجرام لإضافة تأثيرات خاصة إلى صورك لاستخدامها في قصص ومنشورات إنستجرام، سواء كنت تريد تغيير مظهر صورتك بالكامل أو تحسينها بشكل طفيف، فإن الفلاتر هى طريقة رائعة للقيام بذلك.

وفيما يلى كيفية العثور على فلاتر إنستجرام فى الملفات الشخصية:

يتم إنشاء العديد من فلاتر Instagram بواسطة مستخدمي انستجرام ليجربها أشخاص آخرون بأنفسهم، وإذا وجدت فلترا يعجبك حقًا، فقد تكون مهتمًا برؤية فلاتر أخرى بواسطة منشئ المحتوى.

وإليك كيفية العثور عليهم فى خطوات كالتالى:

الخطوة 1: أولاً، اختر الملف الشخصي الخاص بهم على انستجرام، وبمجرد الوصول إلى ملفهم الشخصي، اضغط فوق أيقونة التأثيرات (التي تبدو على شكل ثلاث نجوم) أعلى خلاصتهم للوصول إلى معرض التأثيرات الخاصة بهم.

الخطوة 2: لحفظ التأثير، حدده من المعرض، ثم اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط في أسفل اليمين واختر حفظ التأثير ، بعد حفظه يمكنك الوصول بسهولة إلى هذا الفلتر باستخدام أداة التأثيرات المذكورة أعلاه.

ويستغرق العثور على الفلاتر على انستجرام بضع خطوات، ولكن بمجرد العثور على الفلتر المثالي، يمكنك استخدامه مرارًا وتكرارًا إذا أردت.