شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة إعداد جودة الوسائط الافتراضية الجديدة لمستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى تطبيق واتساب لنظام أندرويد ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ضبط إعداد جودة تحميل الوسائط الافتراضي، وتم الإبلاغ عن أن هذه الميزة قيد التطوير لبعض الوقت وتم اكتشافها لأول مرة بواسطة متتبع الميزات في مارس لنظام أندرويد الإصدار 2.24.5.6 ويتم الآن طرح الميزة للعامة، والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب قدم العديد من التحديثات الجديدة لميزة مكالمات الفيديو مؤخرًا والتي تعمل على تحسين الخدمة على كل من تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب، وفقاً لموقع gadgets360.

يتيح واتساب للمستخدمين الآن ضبط جودة تحميل الوسائط الافتراضية، وهذا يعني أنه يمكنهم ضبط إعداد الجودة الافتراضي على HD، دون الحاجة إلى تبديله في كل مرة يقومون فيها بمشاركة صورة أو مقطع فيديو مع شخص ما علي واتساب.

يقال إن تطبيق واتساب لنظام أندرويد يختبر ميزة جديدة لتحليلات القناة، تم الإبلاغ عن رؤيته في إصدار التطبيق 2.24.13.10 ومن المتوقع أن تقدم هذه الميزة تحليلات لأصحاب قنوات واتساب إلى جانب مقاييس مثل صافي المتابعين وعدد الحسابات التي تم الوصول إليها، ويقال إنه يقدم رؤى حول مشاركة الجمهور وأداء قناة واتساب.

وفقًا لميزة تعقب الميزات، فهي لا تزال قيد التطوير ولم يتم طرحها لمختبري النسخة التجريبية بعد.