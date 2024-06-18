شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Adobe يحصل على ميزة إنشاء الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة Adobe عددًا كبيرًا من ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) الجديدة لبرنامج Acrobat، وهو برنامج تحرير ملفات PDF الخاص بها، ويتم تشغيل هذه الميزات بواسطة النموذج الأساسي Adobe Firefly Image 3 - وهو التكرار الثالث لنموذج تحويل النص إلى صورة الداخلي للشركة، وبعد تكامله، لن يتمكن المستخدمون من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور فحسب، بل سيتمكنون أيضًا من إنشائها باستخدام مطالبات نصية في التطبيق، بالإضافة إلى إمكانيات إنشاء الصور، طرحت Adobe أيضًا ميزة الرؤى للمستندات بالإضافة إلى القدرة على تلخيص الاجتماعات، وفقاً لموقع indiatoday.

ميزات الذكاء الاصطناعي في Acrobat

كشفت Adobe عن دمج Firefly Image 3 في Acrobat ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من خيار تحرير الصورة للاستفادة من ميزات التعبئة التوليدية التي تعمل بتقنية Firefly، وإزالة الخلفية، والمسح، والقص، وتدعي الشركة أن بإمكانها "إضافة المحتوى وإزالته وتنشيطه" في المستندات.

علاوة على ذلك، يتيح Image 3 أيضًا للمستخدمين إنشاء صور عبر المطالبات النصية في المستندات، ويمكن إضافة الصور إلى أي جزء من المستند ويمكن تعديل حجمها ونمطها، والجدير بالذكر أن شركة Adobe طرحت ميزات مماثلة لبرنامج Photoshop، برنامج تحرير الصور الخاص بها، في أبريل.

وفقًا للشركة، يتم تدريب Adobe Firefly على المحتوى المرخص، بما في ذلك محتوى Adobe Stock الخاضع للإشراف وصور النطاق العام التي انتهت صلاحية حقوق الطبع والنشر فيها، للتمييز بين الصور الحقيقية والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تدعي شركة Adobe أنها تتبع المعيار المفتوح Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA)، مما يتطلب من المصنعين إضافة علامة AI وتضمين تفاصيل حول عملية إنشائها ضمن البيانات الوصفية للصورة.

مساعد الذكاء الاصطناعي، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم ردود على الاستفسارات المتعلقة بالمستندات، يحصل أيضًا على ميزات إضافية، بدءًا من اليوم (18 يونيو)، ويمكنه تقديم رؤى حول المستند، مثل تحديد الاتجاهات والإجابة على الأسئلة وتجميع المعلومات وتنسيقها من مصادر مختلفة، وتقول Adobe إن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها لا يمكنه الاستجابة فحسب، بل يمكنه أيضًا تقديم الاستشهادات معه، مما يسهل على المستخدم التنقل بسرعة إلى النقطة ذات الصلة دون الحاجة إلى الاطلاع على المستند بأكمله.

قدمت Adobe أيضًا إمكانات محسنة لنسخ الاجتماعات لمساعد الذكاء الاصطناعي، ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يمكنه الآن إنشاء ملخصات توليدية تلقائيًا للاجتماعات الافتراضية، ويتيح ذلك للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم بموضوعات المناقشة والإجراءات الرئيسية، وفقًا للشركة.