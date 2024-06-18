شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو أكلت فتة ولحمة كتير.. اعرف ازاى تتابع قياس السكر وضربات القلب من ساعتك والان مع تفاصيل الخبر

تختلف عادات الأكل خلال أيام عيد الأضحى عن باقى العام ، حيث يلجأ معظم المسلمون إلى تناول الفتة واللحمة وهى الطبق الرئيسى لكل الأسر خلال أيام العيد بعد الأضاحى ، وتقدم ساعة آبل واتش الذكية خدمات مجانية إلى مالكيها لمتابعة صحتهم بعد تناول أكلات دسمة مع العائلة وأبرزها متابعة ضربات القلب من خلال تطبيق صحتى، وقياس نسبة السكر فى الدم بصورة بسيطة على مدار اليوم فى المنزل .

كيفية تشغيل بيانات معدل نبض القلب

بشكل افتراضي، تراقب آبل واتش معدل نبض قلبك لتطبيق معدل نبض القلب والتمارين وجلسات التنفس والتفكُّر، إذا كنت قد قمت بإيقاف بيانات معدل نبض القلب، يمكنك تشغيلها من جديد.

1 افتح تطبيق الإعدادات على Apple Watch.

2 انتقل إلى الخصوصية والأمن > صحتي.

3 اضغط على معدل نبض القلب، ثم شغّل معدل نبض القلب.

4 يمكنك أيضًا فتح تطبيق Apple Watch على الـ iPhone، الضغط على ساعتي، الضغط على الخصوصية، ثم تشغيل معدل نبض القلب.

وفيما يلى كيفية متابعة قياس سكر الدم على ساعة آبل واتش :

سيتمكن مستخدمو جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) Dexcom G7 من مراقبة بيانات نسبة السكر في الدم في الوقت الفعلي مباشرةً من خلال ساعة Apple Watch.

وكانت ميزة Direct to Apple Watch واحدة من أكثر الميزات التي طلبها المستخدمون، و بمجرد الاقتران بساعة Apple Watch، ستستخدم مجموعة G7 اتصال Bluetooth المخصص الخاص بها لإرسال قراءات الجلوكوز والتنبيهات الشخصية إلى المعصم.

وتعد هذه طريقة ثانوية لعرض البيانات وتلقي التنبيهات، وليست بديلاً لهاتفك الذكي أو جهاز استقبال Dexcom ، ولا تزال بحاجة إلى جهاز iPhone متوافق لإعداد G7 CGM في البداية وإقرانه بساعة Apple Watch.