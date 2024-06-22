شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات نقل دردشات واتساب إلى هاتف جديد بدون النسخ الاحتياطى على Drive والان مع تفاصيل الخبر

تعد عمليات نقل دردشة واتساب سهلة الاستخدام ولكن العملية برمتها تتطلب منك نسخها احتياطيًا أولاً على السحابة، ثم استعادتها على الجهاز الجديد، حيث يريد تطبيق المراسلة تغيير هذا النظام وتسهيل نقل المحادثات من جهاز قديم إلى جهاز جديد.

تشير التطورات الجديدة إلى أن واتساب سيستخدم قريبًا رمز الاستجابة السريعة لمساعدتك في نقل الدردشات والمحتويات الأخرى إلى جهاز جديد مما يعني أنك قادر تمامًا على تجاوز الحاجة إلى تخزين/حفظ الدردشات على حساب Drive.

نقل دردشة WhatsApp QR Code: كيف يمكن أن يعمل

إذًا، كيف سيستخدم واتساب رمز QR لمساعدتك في نقل الدردشات بين الأجهزة؟ تدعي التفاصيل التي شاركتها WaBetaInfo أنه عند التبديل إلى هاتف جديد وتنزيل WhatsApp، سيقوم تطبيق المراسلة بإنشاء رمز QR جديد للجهاز الحالي والذي يتكون من سجل الدردشة والبيانات.

يجب على المرء أن يشير واتساب إلى رمز الاستجابة السريعة هذا لبدء نقل الدردشة، وتم رصد هذه الميزة في مرحلة التطوير مع الإصدار التجريبي من Android 2.24.9.19 والذي من المفترض أن يكون متاحًا قريبًا لمختبري الإصدار التجريبي.

من المؤكد أن الطريقة الجديدة ستساعد الأشخاص الذين لا يرغبون في الدفع مقابل Google Drive نظرًا لأن مساحة التخزين الاحتياطية لـ واتساب تحسب مقابل المساحة السحابية الخاصة بهم هذه الأيام.

ومع ذلك، ما زلنا لا نعرف كيف ستعمل عملية نقل الدردشة عبر رمز الاستجابة السريعة، نحن على يقين من أنك ستحتاج إلى توصيل كلا الجهازين بنفس شبكة Wi-Fi، ولكن هل يلزم أيضًا توصيلهما، وما هو الوقت الذي ستستغرقه عملية نقل الدردشة باستخدام هذه الطريقة الجديدة.

والأهم من ذلك، هل سيكتشف واتساب جهازًا جديدًا عند التسجيل فيه أم يمكن القيام بذلك بسلاسة، من المحتمل أن تصبح هذه الأمور أكثر وضوحًا عندما يتم طرح إصدار أندرويد التجريبي الذي يقدم هذه الميزة والذي من المفترض أن يحدث في الأسابيع القليلة المقبلة.