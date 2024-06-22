شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Antstream أول تطبيق رسمي لبث الألعاب على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

بعد أشهر من فتح شركة آبل لمتجر التطبيقات App Store لتطبيقات بث الألعاب، فإن هاتف ايفون على وشك الحصول على أول متجر له، حيث ستصل منصة الألعاب Antstream إلى نظام التشغيل iOS في 27 يونيو.

ويقدم Antstream Arcade أكثر من 1300 لعبة قديمة من منصات المدرسة القديمة مثل وحدات تحكم Atari وCommodore 64 وDOS وarcade حتى أنها تحتوي على عدد قليل من ألعاب PS1، لكن سعرها أقل من لعبة Metal Gear Solid وأكثر من لعبة Hogs of War .



على الرغم من أن شركة Apple استشهدت بتعليقات المطورين لتخفيف القواعد، فمن المحتمل أن تشكر قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي.

وصُممت لوائح DMA لتعزيز المنافسة ومنع الممارسات المعادية للمستهلكين الشائعة جدًا في شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد دخلت حيز التنفيذ في عام 2023.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة أبل إنها ستبدأ في السماح للمطورين بتقديم تطبيقات فردية تبث مكتبات كاملة من الألعاب ، وهو الأمر الذي كانت تقاومه من قبل.

وتبلغ تكلفة Antstream عادةً 5 دولارات شهريًا أو 40 دولارًا سنويًا، لكن Cult of Mac تفيد بأنها ستطلق بعرض تمهيدي قدره 4 دولارات شهريًا أو 30 دولارًا لمدة عام ، ويمكنك مراجعة موقع الشركة لمعرفة ما إذا كان الأمر يستحق ذلك قبل إطلاقه الأسبوع المقبل.