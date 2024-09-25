تكنولوجيا: كاميرات الويب Insta360 Link 2 و Insta360 Link 2C تتميز بعزل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي وتركيبات مغناطيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الإعلان عن كاميرا Insta360 Link في عام 2022 مع محور ثنائي يسمح لكاميرا الويب بتتبعك أثناء تحركك في جميع أنحاء الغرفة. والآن، أصدرت الشركة تكملة ولها نسختان؛ واحدة بانحراف والأخرى بدون.

تعتبر Insta360 Link 2 ترقية مباشرة للنسخة الأصلية، بينما تسقط Link 2C المحور المحوري للحصول على عامل شكل أكثر إحكاما وأخف وزنا.

وإحدى أهم الميزات الرئيسية لهذا الجيل هي ميزة تقليل الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على ضبط أشياء مثل المحادثة القريبة وصوت طقطقة لوحات المفاتيح وضجيج حركة المرور.

يدعم كلا الطرازين العديد من الأوضاع، بما في ذلك التركيز الصوتي وقمع الصوت وتوازن الموسيقى.

وتتميز كل من Link 2 و 2C بمستشعر مقاس 1/2 بوصة مع إمكانات إضاءة منخفضة محسنة وتقنية HDR، مما يساعد في الحفاظ على مزيد من التفاصيل في الظل.

تحتوي العدسة على فتحة f/1.8 وتتميز بالتركيز التلقائي لاكتشاف الطور (PDAF). ويمكن للكاميرات إنشاء تأثير بوكيه يشبه DSLR لطمس الخلفية. كما أنها تدعم ميزة استبدال الخلفية المعتادة.

يوفر المستشعر مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية. يمكنك استخدامه في الاتجاه الأفقي أو الرأسي (مع وضع بورتريه 4K).

ويعد وضع Smart Whiteboard Mode رائعًا إذا كنت تستخدم السبورات البيضاء أثناء العرض التقديمي الخاص بك لأنه سيضمن بقاء اللوحة في الإطار وفي التركيز.

يوجد أيضًا وضع DeskView للعرض التقديمي العام. يمكن لنظام PDAF التركيز على مسافة 10 سم/4 بوصة فقط إذا كنت بحاجة إلى عرض منتج عن قرب.

تتمتع العدسة بمجال رؤية قطري 79.5 درجة (26 ملم في ما يعادل 35 ملم) وتستخدم الكاميرات التتبع القائم على الذكاء الاصطناعي لإبقائك في الإطار.

كما يوجد وضع جديد لتتبع المجموعة للعروض التقديمية التي تتضمن عدة أشخاص. وقد أضافت Insta360 أيضًا مناطق الإيقاف المؤقت، حتى تتمكن من الخروج من الإطار في مواقع معينة أو إبقاء مناطق معينة مخفية.

علاوةً على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي مفيد أيضًا للتحكم بالإيماءات؛ حيث يمكنك جعل الكاميرا تبدأ/توقف التتبع بالذكاء الاصطناعي، أو للتكبير والتصغير، أو لتمكين وضع السبورة البيضاء الذكية.

تحتوي Insta360 Link 2 على محورين، مما يخلق لقطات سلسة وثابتة. وهي أفضل بكثير في تتبعك في جميع أنحاء الغرفة بالطبع. كما أن لديها وضع الخصوصية، الذي يوجه الكاميرا لأسفل ويكتم صوت الميكروفون.

تحتوي كلتا الكاميرتين الآن على حامل مغناطيسي، مما يسمح لك بتثبيتهما على الأسطح المعدنية. ويوجد برغي ثلاثي القوائم مقاس 1/4 بوصة للتركيب التقليدي.

تأتي الكاميرات متوافقة مع Zoom و Microsoft Teams و Twitch ومنصات أخرى.

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