شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا وبوينج تؤجلان هبوط رائد فضاء ستارلاينر مرة أخرى لدراسة تسرب الهيليوم والان مع تفاصيل الخبر

تم تمديد المهمة الاولى لرواد فضاء كبسولة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج من جديد، حيث ستظل ستارلاينر ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية (ISS) حتى 2 يوليو على الأقل، أي بعد أسبوع تقريبًا من الموعد المستهدف المعلن مسبقًا وهو 26 يونيو، وسيتيح الوقت الإضافي لشركة Boeing وNASA المزيد من الوقت لتقييم العديد من المشكلات التي نشأت مع السيارة.

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، في تحديث "نحن نأخذ وقتنا ونتبع عملية فريق إدارة المهمة القياسية لدينا.

وأضاف: "نحن نسمح للبيانات بقيادة عملية صنع القرار لدينا فيما يتعلق بإدارة التسريبات الصغيرة في نظام الهيليوم وأداء الدفع الذي لاحظناه أثناء الالتقاء والالتحام".

وأرسلت مهمة ستارلاينر الحالية، والمعروفة باسم اختبار طيران الطاقم (CFT)، رائدي فضاء ناسا بوتش ويلمور وسوني ويليامز إلى محطة الفضاء الدولية، وتم إطلاق CFT في 5 يونيو ووصل إلى المختبر المداري في اليوم التالي.

ولكن ، كما أشار ستيتش، لم يكن الوصول سلسًا تمامًا ، أثناء مطاردتها لمحطة الفضاء الدولية، واجهت ستارلاينر مشاكل مع خمسة من 28 نظام تحكم في التفاعل (RCS) الدافع ، وتمت إعادة أربعة منهم إلى الإنترنت في النهاية.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ أعضاء فريق CFT خمسة تسربات صغيرة للهيليوم في نظام الدفع لمركبة ستارلاينر، وتم رصد إحداها قبل الإطلاق ولكن لم يتم اعتبارها مشكلة خطيرة ، وظهرت أربعة بعد إطلاق الكبسولة من صاروخها United Launch Alliance Atlas V.

وكان من المقرر في البداية أن تقضي ستارلاينر حوالي أسبوع في محطة الفضاء الدولية في هذه الرحلة البحرية ، لكن في 9 يونيو أعلنت ناسا وبوينج أنه تم تأجيل موعد المغادرة إلى ما لا يتجاوز 18 يونيو ، لاستيعاب رحلة ناسا المخطط لها في 13 يونيو في محطة الفضاء الدولية ولإتاحة المزيد من الوقت لفحص ستارلاينر.

ثم، في يوم الثلاثاء 18 يونيو تم تغيير تاريخ المغادرة المقرر مرة أخرى إلى 26 يونيو ، وكان المنطق مشابهًا: الوقت الإضافي سيسمح بإجراء تقييم أكثر تفصيلاً لتسربات الهيليوم وقضايا نظام التحكم RCS ، ولا يزال هناك سير في الفضاء لاستيعابه، وتم نقل رحلة 13 يونيو المخطط لها إلى 24 يونيو ، بعد أن شعر أحد رواد الفضاء المعينين بعدم الراحة مع بدلته.

وقال مسؤولو الوكالة في تحديث إن وكالة ناسا تخطط للقيام بعملية سير أخرى في الفضاء في الثاني من يوليو، وتريد أيضًا أن يتم هذا النشاط قبل عودة ستارلاينر إلى الأرض.