شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن حدث كبير فى 13 أغسطس وتوقعات بإعلان الجديد فى أجهزة بيكسل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل فجأة أنها ستعقد حدثًا كبيرًا في 13 أغسطس ، ومن المرجح أن يكون حدثًا كبيرًا لأجهزة Pixel.

وأرسلت جوجل دعوات صحفية لحضور حدث جديد لها ، وتقول دعوة الحدث أن Google ستعرض "أفضل ما في Google AI وبرامج Android ومجموعة أجهزة Pixel"، وسيتم عقده في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم 13 أغسطس 2024 في ماونتن فيو، كاليفورنيا.

بالإضافة إلى ذلك، قامت جوجل بتحديث موقع Google Store على الويب من خلال لافتة في الأعلى تقول "التغيير قادم"، متبوعة بالأرقام الرومانية "VIII XIV MMXXIV" والتي تُترجم إلى "8 13 2024" (المعروف أيضًا باسم 13 أغسطس 2024 تاريخ الحدث). على الرغم من أن صفحة الدعوة والإعلان التشويقي لا تشير صراحةً إلى ما سيأتي، فإن عنوان URL لصفحة Google Store يحتوي على "magazine/google_pixel_9_pro"، مما يعني أن أحد الإعلانات على الأقل سيكون Pixel 9 Pro.

وعادة تعقد جوجل فعاليات Made by Google في أكتوبر للإعلان عن أحدث هواتفها الذكية Pixel، ومع ذلك يبدو أن الشركة قامت بتغيير الأمور في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا.

بخلاف Pixel 9 Pro، ماذا يمكن أن نتوقع من هذا الحدث؟ تشير الشائعات إلى أنه سيكون هناك أربعة هواتف Pixel جديدة قادمة هذا العام: Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وهاتف Pixel جديد قابل للطي ، وقد رأينا أنه يشار إليه باسم Pixel Fold 2 وPixel 9 Pro Fold. آمل بالتأكيد أن يكون هو السابق.

ويجب أن نرى أيضًا Google Pixel Watch 3 على الأرجح بحجمين: Pixel Watch 3 العادية و Pixel Watch 3 XL الأكبر حجمًا ، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها جوجل أحجامًا متعددة لساعة Pixel Watch .