شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لمتصفح كروم على نظامي أندرويد وiOS.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن خمس ميزات جديدة لمتصفح كروم على منصات أندرويد وiOS تهدف إلى توفير تجربة بحث أفضل عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث طرح متصفح الويب عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة مؤخرًا، مع بعض الإضافات الحديثة مثل "استمع إلى هذه الصفحة" و"علامات التبويب المخصصة المصغرة".

والآن، فهو يوفر المزيد من إجراءات Chrome لاستعلامات البحث، وشريط بحث مُعاد تصميمه لأجهزة محددة، واقتراحات اختصارات جديدة، والمزيد.

ميزات جديدة على جوجل كروم

في منشور على مدونتها، قدمت جوجل خمس ميزات جديدة لأجهزة أندرويد وiOS، حيث يجلب المزيد من إجراءات Chrome لعمليات البحث المحلية، وعند البحث عن الاستعلامات المتعلقة بالأنشطة التجارية المحلية، مثل البحث عن مطعم، سيحصل المستخدمون الآن على ثلاثة خيارات جديدة: الاتصال والاتجاهات والمراجعات.

وتقول جوجل إن هذه الميزة موجودة بالفعل على نظام أندرويد وسيتم طرحها على نظام التشغيل iOS في وقت لاحق من هذا العام.

تمت أيضًا إعادة تصميم شريط العناوين على الأجهزة اللوحية وفقًا للغة التصميم الخاصة بـ Material You من جوجل، وعند إجراء عمليات البحث، سيظل موقع الويب مرئيًا للمستخدم في قائمة منسدلة جديدة، ويقال أيضًا أنه تم تحسين اقتراحات الاختصارات مع مراعاة عادات الكتابة لدى المستخدم، وتقول جوجل إنها ستساعدهم الآن في الانتقال إلى موقع الويب بناءً على ما يبحثون عنه عادةً للوصول إلى هناك.

إيقاف التمرير اللانهائي بعد الآن

جلبت جوجل أيضًا عمليات البحث الشائعة إلى نظام التشغيل iOS – وهي ميزة متاحة بالفعل على أجهزة أندرويد منذ عام 2023، ويمكن للمستخدمين الآن ببساطة النقر على شريط العناوين الفارغ لرؤية عمليات البحث الشائعة مدرجة، وسيؤدي تحديد بحث شائع إلى إظهار عمليات البحث الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع.

كما يقدم أيضًا بطاقات رياضية حية في موجز Discover، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الحصول على تحديثات تلقائية ومتابعة أداء فرقهم الرياضية المفضلة إذا بحثوا عنها في الماضي، تقول جوجل إنه يمكن أيضًا تخصيص هذه الميزة من خلال الانتقال إلى قائمة النقاط الثلاث.