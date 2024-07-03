شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى ماك .. Bananabin برنامج لنظيف الكمبيوتر من الملفات غير المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق Bananabin واحد من التطبيقات المميزة الذى يستخدم فى تنظيف أجهزة الكمبيوتر من المجلدات الكبيرة التى ترهق مساحة التخزين وتصل لحد الاغلاق وعدم القدرة على تسجيل غيرها من البيانات.

وبحسب تقريرذا فيرج، فلا يتفق الجميع على أفضل طريقة للتعامل مع مجلد المهملات في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، ويفضل بعض الأشخاص تركه حتى تنبههم أجهزة الكمبيوتر بشأن مساحة التخزين، بينما يقوم آخرون بإفراغه كل يوم، وهناك من يقف فى المنتصف بعدم تركه يتعدى الحد من خلال أفضل الادوات لذلك وهو تطبيق Bananabin المجانى الجديد .

وقال ليون شريفرز، أحد مطوري Bananabin ، عندما تتجاوز البيانات المحفوظة في مجلد سلة المهملات حدًا معينًا، يحيط الموز بالذباب المتحرك الطنان الذي يمكنك التخلص منه باستخدام الماوس وهذا هو كل شيء فى تفاصيل التطبيق.

ويمكنك تكوين حد الطيران من أيقونة التطبيق في شريط القائمة ، والخيارات الثلاثة هي وضع Janitor (10 ميجابايت)، وRecycler (1 جيجابايت)، وGarbage Hoarder (10 جيجابايت)، والتطبيق مجاني الآن، وهو في مرحلة تجريبية.

وقال ليون شريفرز، أحد مطوري Bananabin، لموقع The Verge عبر البريد الإلكتروني إنهم يخططون لتحصيل رسوم صغيرة لم يتم تحديدها بعد لمرة واحدة مقابل إصدار الإصدار.

وأضاف شريفرز أنهم ما زالوا يعملون على إصلاح بعض الأخطاء ، وهناك شىء يجب ملاحظته: يتطلب Bananabin إمكانية الوصول وأذونات الوصول الكامل إلى القرص حتى يعمل.

وأوضح بالنسبة لـ BananaBin، نحتاج إلى إذن إمكانية الوصول لقراءة موضع الحاوية في القاعدة، أما بالنسبة لإمكانية الوصول الكاملة إلى القرص، فنحن بحاجة إلى هذا حتى نتمكن من حساب مساحة القرص التي تشغلها الحاوية ، وعندما تكون هذه المساحة أكبر من الحد الأقصى المحدد، فستظهر الذبابات.

وإذا كان هذا موافقًا بالنسبة لك، فيمكنك تجربة التطبيق من خلال التوجه إلى موقع Bananabin الإلكتروني ويجب تقديم عنوان بريد إلكتروني للحصول على رابط التنزيل.