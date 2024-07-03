شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الخطأ فى تأخير أو تقديم ساعة هاتفك وكيفية إصلاحه.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

إذا كان جهاز Mac الخاص بك يعرض لك خطأً ينص على "الساعة متأخرة" أو "الساعة متقدمة"، فلا حرج في أن تشعر بالانزعاج ، فرغم أن هذا الخطأ قد يبدو غير ضار إلى حد ما، إلا أنه قد يمنعك في الواقع من تصفح الإنترنت ، وهذا يعني أنك سترغب في إصلاحه في أقرب وقت ممكن.

هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكنك من خلالها حل هذه المشكلة

وهناك بعض الأشياء التي يمكن أن تسبب رسالة خطأ على مدار الساعة:

1 التاريخ والوقت على جهاز Mac الخاص بك غير صحيحين

2 إعدادات المنطقة الزمنية والمنطقة الزمنية لجهاز Mac الخاص بك غير صحيحة.

3 ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح الويب الخاص بك قديمة أو تسبب مشكلات أخرى.

4 شهادات الأمان الخاصة بموقع الويب الذي تزوره قديمة.

5 اتصالك بالإنترنت معيب.

لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله إذا كانت شهادات أمان موقع الويب قديمة (بخلاف انتظار مالك موقع الويب لإصلاحها)، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للمشكلات الأربع الأخرى.

قبل أن نبدأ، يمكنك التحقق بسرعة من اتصالك بالإنترنت باستخدام دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها المتعمق الخاص بنا ، والذي سيساعدك في حل أي مشكلات اتصال متبقية قد تتسبب في إحداث فوضى في جهاز Mac الخاص بك.

والآن بعد أن تم ذلك، دعونا نرى ما يمكنك القيام به لإصلاح أخطاء الساعة في نظام التشغيل macOS.

ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا

من الجيد دائمًا أن يقوم جهاز Mac الخاص بك بتعيين الوقت والتاريخ تلقائيًا، حيث يعني ذلك أنك لن تحتاج إلى تغيير أي شيء عند السفر أو عندما تتغير الساعات، لكن ضبطها تلقائيًا يمكن أن يساعد أيضًا في إصلاح أي أخطاء تواجهك على مدار الساعة.

الخطوة 1: افتح تطبيق "إعدادات النظام" وانتقل إلى " عام" > "التاريخ والوقت" .

الخطوة 2: قم بتشغيل المفتاح بجوار ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا .

الخطوة 3: تأكد من أن قسم المصدر يقرأ Apple تايم دوت أبل دوت كوم ، إذا لم يكن الأمر كذلك، فاختر "تعيين" ، وأدخل كلمة مرور جهاز Mac الخاص بك، ثم أدخل هذه المعلومات تمامًا كما تظهر أعلاه في قسم "خادم الوقت"، وبدلاً من ذلك حدد الافتراضي في النافذة المنبثقة لإعادة تعيينه إلى خادم وقت Apple.

الخطوة 4: الآن، قم بتشغيل التبديل بجوار تعيين المنطقة الزمنية تلقائيًا باستخدام موقعك الحالي (ستحتاج إلى التأكد من السماح بخدمات الموقع ضمن إعدادات النظام > الخصوصية والأمان > خدمات الموقع ).

الخطوة 5: إذا لم تنجح هذه الخطوات، فأوقف تشغيل التبديلات في الخطوتين 2 و4 وحاول إدخال الوقت والموقع يدويًا، ثم أعد تشغيل التبديلات للتأكد من إتمام كل شيء تلقائيًا.

الخطوة 6: أعد تشغيل جهاز Mac الخاص بك لإنهاء العملية.