مقتل 89 مهاجرًا غير نظامي وفقدان العشرات إثر غرق قاربهم قبالة سواحل موريتانيا

أعلنت وكالة الأنباء الموريتانيّة الرّسميّة، أنّ عناصر خفر السّواحل الموريتاني تمكّنوا من "انتشال جثث 89 مهاجرًا سرّيًّا، كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الإثنين 1 تمّوز... على بُعد 4 كيلومترات من مدينة انجاغو" قبالة سواحل ​موريتانيا​، بينما كانوا في طريقهم إلى أوروبا. كما أنقذوا تسعة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ خمس سنوات.

وأوضحت، نقلًا عن شهادات ناجين، أنّ القارب انطلق من الحدود بين السنغال وغامبيا وعلى متنه 170 مهاجرًا غير نظامي، ما يرفع عدد المفقودين إلى نحو 72.