تكنولوجيا: طرح خدمة نسخ الرسائل الصوتية على تطبيق WhatsApp لنظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقوم تطبيق WhatsApp بطرح نسخ الرسائل الصوتية إلى تطبيقه التجريبي لنظام أندرويد. وقد أصبحت الميزة الآن جزءًا من الإصدار التجريبي من WhatsApp (الإصدار 2.24.15.5) لنظام Android، وكما يوحي الاسم ستقوم بنسخ رسائلك الصوتية.

وكان قد تم طرح نفس الميزة سابقًا لمستخدمي iOS في شهر مايو الماضي.

يتم حاليًا دعم نسخ الرسائل الصوتية في WhatsApp باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والروسية والهندية، وسيتم إضافة المزيد من اللغات قريبًا.

سيتعين على المستخدمين الذين اختاروا الميزة الجديدة تنزيل حزمة بيانات إضافية تضمن إنشاء جميع نصوص الرسائل على الجهاز.

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