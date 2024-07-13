تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز الحاسب الدفتري Yoga Air 14c flip بسعر 1241 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو النقاب عن جهاز الحاسب الدفتري Yoga Air 14c flip الذي يدعم الإنحناء 360 درجة، ويدعم تقنية الذكاء الإصطناعي، وينطلق بسعر 1241 دولار.

يتميز جهاز Yoga Air 14c flip بمعالج Core i7 Ultra 7 155H الذي يأتي بتحسينات بنسبة 33% في آداء الأنوية المتعددة، كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، مع سعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 SSD.

كما ينطلق هذا الإصدار بشاشة OLED بجودة عرض 2.8K، بمعدل تحديث 120Hz، ونسبة سطوع 400 nits، أيضاً تدعم شاشة الجهاز تدرج لوني بنسبة 100% بمعايير DCI-P3، كما تدعم تقنية Dolby Vision، ومعايير VESA DisplayHDR True Black 500.

أيضاً تدعم الشاشة خاصية اللمس للإدخال بقلم “Yoga Inspiration”، بمستويات ضغط تصل إلى 4096 مستوى، من جانب أخر يدعم Yoga Air 14c Flip الإنحناء بزاوية 360 درجة للتبديل بين وضع الجهاز اللوحي وجهاز الحاسب بسلاسة.

ويتميز الجهاز بوزن 1.4 جرام، وسُمك 14.9مم، لذا يدعم التنقل بسلاسة، كما تتميز لوحة المفاتيح بمسافة إنتقال 1.5مم، بينما تأتي لوحة اللمس بحجم 5.6 إنش.

وينطلق الجهاز بمنصة Xiaotian AI للذكاء الإصطناعي بنموذج لغة Tianxi، وللإتصال يأتي Yoga Air 14c Flip باثنان من منافذ Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، وأخر USB-A 3.2 Gen 1، ويدعم فتحة لقارئ بطاقة microSD، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

كما يضم Yoga Air 14c Flip بطارية بقدرة 75Wh التي تستمر بعمر شحن يصل إلى 19.1 ساعة من تشغيل الفيديو، ويدعم الشحن السريع بقدرة 65W عبر منفذ USB C، ويتميز الجهاز بنظام تشغيل Windows 11 Home مثبت مسبقاً.

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