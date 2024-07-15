شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الميزة الصحية الرئيسية لـ Apple Watch بعد إعادة التصميم لم تعد تواجه حظرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما انتهكت شركة أبل براءات اختراع شركة Masimo من قبل لجنة التجارة الدولية (ITC)، فقد تم تعطيل ميزة مقياس التأكسج النبضي في Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 في الولايات المتحدة حتى تقوم أبل بترخيص التكنولوجيا من Masimo، أو إعادة تصميم الميزة، أو وجدت طريقة أخرى للالتفاف على براءة الاختراع، فلن يُسمح باستخدام الأداة المتعلقة بالصحة في Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 والموديلات الأحدث في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع phonearena.

يقيس مقياس التأكسج النبضي تشبع الأكسجين في خلايا الدم الحمراء للمستخدم ويظهر مدى كفاءة عمل رئتي الشخص، وواجهت شركة أبل حظرًا آخر على الاستيراد عندما قضت لجنة التجارة الدولية في عام 2022 بأن مخطط كهربية القلب (ECG) المستخدم في نماذج Apple Watch ينتهك براءات اختراع AliveCor.

في فبراير 2023، فرض القرار النهائي الصادر عن لجنة التجارة الدولية على شركة أبل أمرًا استبعادًا محدودًا (LEO) وأمر إيقاف وكف عن نماذج Apple Watch التي تنتهك براءات اختراع AliveCor، وعلى عكس ما حدث مع براءات اختراع شركة Masimo ومقياس التأكسج النبضي، تمكنت شركة أبل من إعادة تصميم مخطط كهربية القلب (ECG)، وتم فحص التكنولوجيا المعاد تصميمها من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية التي قررت أن شركة أبل "تحملت أعبائها" وأن مخطط كهربية القلب المعاد تصميمه لا ينتهك براءات اختراع AliveCor.

وقالت لجنة التجارة الدولية (ITC): "مع حكم الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بأن شركة أبل لم تعد تنتهك براءة الاختراع الأمريكية، فإن أمر الاستبعاد المحدود الذي تم فرضه سابقًا ضد ساعات أبل المخالفة لم يعد ساريًا".

من الواضح أن هذه أخبار جيدة لأصحاب Watch في الولايات المتحدة، يقيس تخطيط القلب الإشارات الكهربائية في القلب ويمكن أن يساعد في تشخيص إيقاعات القلب غير الطبيعية وأمراض القلب التاجية.