شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشافات تلسكوب جيمس ويب الفضائى تتحدى النظريات حول أصل الكويكب سايكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الملاحظات الأخيرة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) شكوكًا حول الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن الكويكب 16 سايكي هو بقايا نواة كوكب أولي، اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي معادن مائية على سطح سايكي، والتي تشمل الهيدروكسيل وربما الماء، هذا الاكتشاف يعقد فهمنا لتكوين الكويكب ودوره في النظام الشمسي المبكر، قد توفر مهمة ناسا سايكي، المقرر وصولها في عام 2029، إجابات حاسمة حول الطبيعة الحقيقية للكويكب.

المعادن المائية تثير الأسئلة

16 سايكي هو كويكب معدني كبير يقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، في البداية، كان يُعتقد أنه جزء من نواة كوكب أولي قديم، مما يوفر رؤى حول تكوين الكواكب، ومع ذلك، فإن اكتشاف تلسكوب جيمس ويب الفضائي لجزيئات الهيدروكسيل والماء المحتملة يطرح أسئلة جديدة، ربما تكون هذه المعادن قد جاءت من اصطدامات مع كويكبات أخرى تحتوي على الماء، أو إذا كانت هذه المواد قد نشأت من داخل Psyche، فإنها ستتحدى النظريات الحالية حول تكوينه وتكوينه.

آثار الترطيب الداخلي

قد يشير وجود المعادن المائية إلى أن مواد Psyche جاءت في الأصل من وراء "خط الثلج"، وهي منطقة في النظام الشمسي المبكر حيث كان الجليد المائي والمواد المتطايرة الأخرى أكثر شيوعًا، يشير هذا السيناريو إلى أن Psyche ربما هاجر من منطقة خارجية أكثر برودة من النظام الشمسي، بدلاً من كونه بقايا نواة، قد يدعم التوزيع غير المتساوي للترطيب على سطح Psyche فكرة أن الاصطدامات، وليس العمليات الداخلية، هي التي أدخلت هذه المعادن.

أهداف المهمة القادمة

تهدف مهمة Psyche التابعة لوكالة ناسا إلى حل هذه الشكوك، من المقرر أن تصل المركبة الفضائية إلى الكويكب في عام 2029، وستجري تحليلًا مفصلاً لتحديد تكوين الكويكب وتاريخه، من المتوقع أن تلقي هذه المهمة الضوء على تكوين الكويكبات المعدنية وتحسن فهمنا للنظام الشمسي المبكر.

لقد فتحت نتائج جيمس ويب آفاقًا جديدة للبحث في الكويكب سايكي، مما يتحدى النظريات الراسخة حول أصله، من المقرر أن تقدم مهمة سايكي القادمة إجابات قاطعة، مما قد يعيد تشكيل معرفتنا بتطور الكواكب وتاريخ النظام الشمسي.