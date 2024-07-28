شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كرة القدم.. جوجل تغير شعارها احتفالا بأولمبياد باريس 2024 لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثالث على التوالي، غيرت شركة جوجل شعار محرك البحث لدعم" رياضة كرة القدم"، حيث انطلق مساء الجمعة، حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، بمقطع فيديو للكوميدي جمال دبوز، ولاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان، في استاد دو فرانس، قبل العرض الذي شارك فيه 6800 رياضي أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية.



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وقد شاركت جميع منافسات لعبة كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية في التاريخ ماعدا سنتي 1896 و1932م، وتنقسم المنافسة الكروية إلى قسمين هما : (كرة القدم للرجال - كرة القدم للنساء).

وبدأت اللعبة لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية منذ عام 1900 برغم أنها هذه المشاركة غير رسمية، ولم تقم عام 1932 احتجاجا على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1930، وربما اعتمدت رسميا عام 1908، وكانت مشكلة الهواية تهدد هذه المسابقة كون ان أوروبا الشرقية تمنع الهواية فانها تشارك بفرقها الأساسية وبعض دول الشرق الأوسط.



كذلك ففي نهاية السبعينات من القرن العشرين أصدر قانونا من الاتحاد الدولي يمنع مشاركة اللاعب في الألعاب الأولمبية إذا ماشارك في بطولة كأس العالم وبقيت المشكلة ففي عام 1992م في مدينة برشلونة الإسبانية، حدد الجدول الزمني والذي يلزم باللعب لكرة القدم لأعمار أقل من 23 عام باعتبار أن الهاوي لا يتجاوز هذا العمر، وبعد نهاية الألعاب الأولمبية 1992 طلبت اللجنة الأولمبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يسمح لثلاث لاعبين فقط في الفريق ممن يتجاوزون هذا العمر فوافق الاتحاد شريطة أن لا يشاركون في التصفيات وطبق هذا لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة أتلانتا الأمريكية سنة 1996م كما أضيفت مسابقة كرة القدم النسائية رسمياً في الدورة نفسها.