تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن أبعاد iPhone 16 والألوان المميزة لهذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق التكنولوجيا ابل في العمل على جيل جديد من هواتف الأيفون، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن أبعاد وألوان iPhone 16.

ولقد أكدت التسريبات السابقة التي نشرت عبر “Sonny Dickson” على أن هاتف iPhone 16 يأتي بتصميم جديد في الغطاء الخلفي.

بينما أوضحت التسريبات المصور لنماذج الهاتف اليوم عدد 5 من الإختيارات في الألوان للإصدار المرتقب، وتؤكد الصور أيضاً على تصميم الكاميرة الخلفية المميز لهذا الإصدار.

وتؤكد الصور المسربة لنماذج الهاتف على أن iPhone 16 يتوفر باللون الأبيض، والأزرق، والأخضر إلى جانب اللون الوردي.

ويظهر الغطاء الخلفي للهاتف بتصميم لامع، كما يضم الإطار الأيمن للهاتف زر التشغيل الرئيسي، وزر Capture الجديد، ومن المتوقع أن يأتي زر Capture بتصميم ميكانيكي بميزة دعم الإستجابة اللمسية على السطح لدعم المستخدم للتمرير على هذا

الزر للتكبير.

يذكر أن هاتف iPhone 16 يأتي بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60 Hz.

أيضاً تنطلق كافة إصدارات الشركة من سلسلة iPhone 16 برقاقات معالج Apple A18، على أن تتضمن إصدارات Pro رقاقة A18 Pro، وتأتي الإصدارات الرئيسية برقاقة A18.

ومن المتوقع أن يدعم هاتف iPhone 16 بطارية بقدرة 3561 mAh، والتي تتوافق مع الإتساع الأكبر المميز لهذا الإصدار بنسبة 6% مقارنة بهاتف iPhone 15.

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