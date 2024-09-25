الولايات المتحدة تعلن الإمارات شريكا دفاعيا رئيسيا لها

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يزيد بن سلمان - شبوة - وقال البيت الأبيض في بيان، الاثنين، إن الرئيس جو بايدن أعلن دولة الإمارات العربية المتحدة "شريكا دفاعيا رئيسيا" للولايات المتحدة، وذلك لدى استقباله رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في واشنطن.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن الشيخ محمد بن زايد، بحث مع نظيره الأمريكي عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك تركزت على التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في القطاع بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق واحتواء التصعيد في المنطقة الذي يهدد أمنها واستقرارها. وذكر الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "بحث مع بايدن العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة، والعمل المشترك لتعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة في الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والمناخ وغيرها من المجالات التي تجسد الرؤية المشتركة للتنمية والازدهار والاستقرار للجميع". المصدر: RT

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