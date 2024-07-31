شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تزيل الإعلانات من سكايب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة مايكروسوفت على جعل تطبيق Skype خاليًا من الإعلانات فى تحديث سيتم طرحه للمستخدمين عبر جميع المنصات قريبًا، ويتضمن التحديث أيضًا أدوات إنشاء صور AI محسّنة على Skype لنظامى التشغيل Windows وmacOS، والقدرة على تسجيل الدخول تلقائيًا على نظام التشغيل iOS إذا كنت قد سجلت الدخول بالفعل إلى تطبيق آخر من تطبيقات مايكروسوفت .

وتقول مديرة منتجات Skype، إيرين ناموجانى، "إن تحديثنا الأخير يزيل جميع الإعلانات من قنوات Skype ومنصة Skype بأكملها، مما يضمن تجربة مستخدم أكثر سلاسة وخالية من الفوضى وأكثر متعة".

وتعنى إزالة الإعلانات فى Skype أنك لن ترى إعلانات فى واجهة الدردشة الرئيسية أو فى قسم القنوات، وتقول مايكروسوفت إنها استمعت إلى التعليقات حول الإعلانات فى Skype، وقررت "التركيز على محادثاتك دون أى تشتيتات إعلانية، مما يجعل تجربة Skype الخاصة بك أكثر نظافة وسهولة فى الاستخدام".

وسيظل قسم اليوم فى Skype موجودًا، مع موجز الأخبار الذى يعمل بنظام MSN، كما إنه علامة تبويب أثق أن معظم مستخدمى Skype يتجاهلونها، ولكن لا يزال بإمكانك تعطيلها فى الإعدادات > المظهر إذا كنت تريد التخلص منها تمامًا.