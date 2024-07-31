شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون مطالبة باستدعاء المنتجات الخطرة حتى المباعة من أطراف ثالثة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن أمازون، وليس البائعين من جهات خارجية، هى المسؤولة عن استدعاء المنتجات الخطرة التى تم بيعها على سوقها بشكل صحيح.

وتقول لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن أمازون فشلت فى إخطار الجمهور بشكل كافٍ بشأن أكثر من 400 ألف منتج تم استدعاؤه.

ورغم أن أمازون توقفت عن بيع هذه المنتجات وحاولت تنبيه المشترين، فقد قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية أن أمازون بحاجة إلى اتباع إجراءات استدعاء معتمدة مصممة لمنع الجمهور من استخدام أو إهداء أو إعادة بيع منتجات خطيرة، (عندما تساعد لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية شركة ما على استدعاء منتج، فإنها لا تحذر المشترين فحسب بل تحذر الجميع ).

وتشمل منتجات أمازون، التى بيعت بين عامى 2018 و2021، أجهزة كشف أول أكسيد الكربون المعيبة، ومجففات الشعر التى تشكل خطر الصدمة الكهربائية، وبيجامات الأطفال القابلة للاشتعال.

فى القرار والأمر، تقول لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية أن أمازون "قللت من شدة الخطر"، وأخبرت العملاء المتضررين عن "مشكلة سلامة محتملة" فيما يتعلق بعملية شراء حديثة بدلًا من تصنيفها صراحةً على أنها "استدعاء".

ولم يتضمن إشعار أمازون صورًا "يسهل الوصول إليها" للمنتجات التى تم سحبها، والتى من المفترض أن تساعد العملاء فى التعرف عليها، ولم تشجع الشركة العملاء على التخلص من المنتجات الخطرة، وعرضت عليهم بطاقات هدايا دون مطالبة العملاء بإعادة المنتج أو تقديم دليل على تدميره، وهذا شيء تفعله الشركات الأخرى غالبًا للتأكد من أن العملاء لا يحتفظون بمنتج خطير.

وفى عام 2021، رفعت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية دعوى قضائية ضد أمازون لإجبار بائع التجزئة عبر الإنترنت على سحب آلاف العناصر المعيبة من سوقها بالكامل، وفى حين زعمت أمازون أنها ليست مسؤولة عن سحب السلع من البائعين من جهات خارجية، حكم قاضى القانون الإدارى فى القضية بأن أمازون هى "موزع" وهى مسؤولة عن إصدار عمليات سحب السلع، ويؤكد قرار اليوم حكم قاضى القانون الإداري.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت أمازون صفحة مخصصة لعمليات سحب المنتجات، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة عمليات سحب المنتجات ومعلومات السلامة الخاصة بالعناصر التى اشتروها من أمازون، وتقول الشركة إنها تخطط لاستئناف قرار لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية.

ويقول متحدث باسم أمازون فى بيان قدمه لشبكة CNN: "فى حالة استدعاء منتج فى متجرنا، نقوم بإزالة المنتجات المتأثرة على الفور بعد تلقى معلومات قابلة للتنفيذ من وكالات الاستدعاء، ونستمر فى البحث عن طرق للابتكار نيابة عن عملائنا".

وتضمن خدمة تنبيهات الاستدعاء لدينا أيضًا إخطار عملائنا بمعلومات سلامة المنتج المهمة بسرعة، وأن عملية الاستدعاء فعالة لم تستجب الشركة على الفور لطلب The Verge للتعليق.

وبموافقة لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، يتعين على أمازون الآن تنفيذ خطة جديدة لإخطار العملاء بالمنتجات الخطرة وتشجيعهم على إرجاعها أو تدميرها.