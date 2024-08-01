شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف ميزة Threads الجديدة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف الموضوعات الشائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطلق تطبيق Threads، وهو تطبيق شائع يشبه تطبيق X (Twitter سابقًا) من Meta، ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف الموضوعات الشائعة، صُممت هذه الميزة الجديدة لتسهيل العثور على المحادثات ذات الصلة باهتماماتهم ومتابعتها على المستخدمين، وفقًا لموقع phonearena.

طريقة عملها بسيطة، عندما يكون موضوع ما شائعًا على Threads، ستظهر علامة زرقاء أعلى المنشورات المتعلقة بهذا الموضوع، ويمكن للمستخدمين الضغط فوق العلامة لعرض موجز للمنشورات المتعلقة بنفس الموضوع، ويسهل هذا معرفة ما يقوله الآخرون حول الموضوع والانضمام إلى المحادثة.

يتم حاليًا طرح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين فى الولايات المتحدة، ولم يتضح بعد متى ستكون متاحة فى البلدان الأخرى.

طرح Threads فى البداية موضوعات شائعة فى وقت سابق من هذا العام كجزء من الجهود المستمرة التى تبذلها ميتا لجعل Threads منصة أكثر جاذبية وإفادة، كما أضافت الشركة مؤخرًا عددًا من الميزات الأخرى، مثل القدرة على مشاركة منشورات Threads على Instagram Stories، وعرض متعدد الأعمدة على الويب، والقدرة على اقتباس منشورات Threads.

ومع ذلك، فإن الموضوعات الشائعة على Threads لديها القدرة على التأثير بشكل كبير على الطريقة التى يتفاعل بها المستخدمون مع التطبيق، وهو أمر منطقى لماذا يتم طرح هذه الميزة الجديدة لجعلها أكثر قابلية للاكتشاف، ويمكن أن تجعل هذه الميزة Threads وجهة أكثر شعبية للمستخدمين الذين يبحثون عن محادثات فى الوقت الفعلى حول الأحداث الجارية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد أيضًا فى جعل Threads منصة أكثر قيمة للعلامات التجارية والشركات التى تتطلع إلى الوصول إلى جمهورها المستهدف.