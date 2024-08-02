شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أبل تتقدم بطلب لرفض دعوى مكافحة الاحتكار المرفوعة من وزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

طلبت شركة أبل من قاضٍ فيدرالي رفض قضية الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضدها ، زاعمة أن الحكومة تطلب من المحكمة "الموافقة على إعادة التصميم القضائي لأحد أكثر المنتجات ابتكارًا وصديقة للمستهلك على الإطلاق: آيفون".

في دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل و16 من المدعين العامين للولايات والمناطق في مارس زعمت شركة أبل أنها احتكرت سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وزعمت الحكومة أن أبل انتهكت القانون من خلال الحفاظ على نظام بيئي مغلق لجهاز آيفون سعياً وراء الأرباح وعلى حساب المستهلكين والابتكار.

وأشارت الحكومة إلى عدة أمثلة في شكواها، بما في ذلك قمع جودة الرسائل بين أجهزة آيفون والمنصات المنافسة مثل أندرويد ومنع مطوري الطرف الثالث من إنشاء محافظ رقمية منافسة لجهاز آيفون مع وظيفة الدفع عن طريق النقر.

وتقول شركة أبل في ملف جديد إن حجة وزارة العدل "تستند إلى فرضية خاطئة مفادها أن نجاح آيفون لم يتحقق من خلال بناء منتج متفوق يثق به المستهلكون ويحبونه، بل من خلال التدهور المتعمد الذي أحدثته أبل في آيفون بهدف منع التهديدات التنافسية المزعومة".

وتصف أبل هذه الفكرة بأنها "غريبة" وتقول إن قانون مكافحة الاحتكار يحمي قدرتها على "تصميم منتجها والتحكم فيه" بدلاً من تلبية احتياجات مطوري الطرف الثالث.

وتقول شركة أبل إنها منحت مطوري الطرف الثالث "قدرة استثنائية واسعة النطاق" على الوصول إلى منصة آيفون "مع فرض قيود معقولة لحماية المستهلكين".

وتصف أبل مطوري الطرف الثالث المعنيين في الشكوى بأنهم ليسوا شركات ناشئة صغيرة، بل "شركات وسائط اجتماعية ذات رأس مال جيد، وبنوك كبيرة، ومطورو ألعاب عالميون، وكل منهم منافسون هائلون في حد ذاته ولا يتمتع أي منهم بنفس الحوافز لحماية سلامة أو أمن آيفون مثل أبل".

وحددت شركة أبل خمسة أسباب رئيسية تجعل من الضروري للمحكمة رفض الدعوى التي أقامتها وزارة العدل:

* لا تلتزم شركة Apple بالعمل مع أي مطورين تابعين لجهات خارجية، واختيار عدم العمل معهم لا يعد سلوكًا استبعاديًا.

* لا تربط وزارة العدل بشكل كافٍ بين نهج شركة Apple تجاه تطبيقات المراسلة، و"ما يسمى بالتطبيقات الفائقة "، وتطبيقات البث السحابي، والساعات الذكية، أو المحافظ الرقمية، وكيفية اتخاذ المستهلكين قرارًا بشأن الهاتف الذكي الذي يشترونه.

* لا تسيطر شركة أبل على ما يكفي من سوق الهواتف الذكية حتى يمكن اعتبارها شركة احتكارية.

* ولم تثبت وزارة العدل بشكل كافٍ نية شركة أبل في محاولتها المطالبة بالاحتكار.

* لقد جعلت وزارة العدل قضيتها واسعة النطاق للغاية "من خلال الإشارة بشكل سريع إلى العديد من منتجات وخدمات Apple".



وتطلب شركة أبل مرافعات شفوية لمناقشة طلبها برفض الدعوى القضائية ، وتقول أبل إن حصول الحكومة على مرادها من شأنه أن "يضر بالابتكار ويخاطر بحرمان المستهلكين من تجربة الخصوصية والأمان التي تميز آيفون عن كل الخيارات الأخرى في السوق".