شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب: مارك زوكربيرج اتصل بى كثيرًا مؤخرًا للاعتذار عن خطأ Meta AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دونالد ترامب إن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، اتصل به عدة مرات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن واجه الرئيس الأمريكي السابق محاولة اغتيال في منتصف يوليو، بعد أن خدشت رصاصة أذنه، وتم تصوير ترامب بقبضته في الهواء، وهو يطلب من المؤيدين "القتال".

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة Fox Business يوم الجمعة: "لقد قال: "كان ذلك مذهلاً حقًا، لقد كان شجاعًا للغاية"، مضيفًا أن زوكربيرج "احترمني لما فعلته في ذلك اليوم".

وقال ترامب إن الرئيس التنفيذي لشركة Meta أخبره أنه لن يدعم ديمقراطيًا في الانتخابات بسبب هذا الاحترام، وقال زوكربيرج علنًا إنه لن يؤيد أي مرشح للرئاسة، وتجنب تقديم تأييدات علنية للانتخابات العديدة الماضية، ومع ذلك، فقد وصف رد فعل ترامب على محاولة الاغتيال بأنه "قوي" خلال مقابلة مع بلومبرج في منتصف يوليو.

وأضاف ترامب ، أن زوكربيرج اتصل به مرة أخرى هذا الأسبوع للاعتذار عن كيفية تعامل أنظمة التعديل الآلية في Meta مع صورة لمحاولة الاغتيال، حيث تم إلحاق صورة لترامب بقبضته مرفوعة في الهواء بشكل غير صحيح بعلامة التأكد من الحقائق هذا الأسبوع بعد التلاعب بإصدارات أخرى من تلك الصورة لإظهار عملاء الخدمة السرية بجانبه مبتسمين.

وأضافت Meta تلقائيًا علامة التحقق من الحقائق إلى النسخة المزيفة من الصورة، لكن الأنظمة الآلية أضافت أيضًا العلامة إلى الأصل عن طريق الخطأ.

وكتب نائب رئيس السياسة العالمية في Meta، جويل كابلان، في منشور على مدونة هذا الأسبوع: "نظرًا للتشابه بين الصورة المزيفة والصورة الأصلية - والتي تختلف بشكل طفيف (وإن كان مهمًا) - فقد طبقت أنظمتنا بشكل غير صحيح هذا التحقق من الحقائق على الصورة الحقيقية أيضًا"، "عملت فرقنا على تصحيح هذا الخطأ بسرعة".

وقال ترامب عن محادثاتهما الهاتفية: "لقد اعتذر زوكربيرج بالفعل - قال إنهم ارتكبوا خطأ"، "أصدق مارك زوكربيرج، لقد اتصل بي كثيرًا".

وفي منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، بعد مقابلة ترامب، كرر المتحدث باسم الشركة آندي ستون موقف زوكربيرج، "لقد أعلن مارك بالفعل علنًا أنه لا يؤيد أيًا من المرشحين، تمامًا كما لم يفعل في الانتخابات السابقة"، ولم تعلق الشركة أكثر من ذلك.

إن التفاعلات بين الرئيس التنفيذي لشركة Meta والرئيس السابق جديرة بالملاحظة نظرًا للتاريخ بين الرجلين، حيث حظرت Meta ترامب من Facebook و Instagram لمدة عامين، قائلة إن منشوراته قد تؤدي إلى العنف بعد أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021 في العاصمة واشنطن.

وفي الوقت نفسه، وصف ترامب فيسبوك بأنه "عدو الشعب" وألمح إلى أنه سيحاول سجن زوكربيرج إذا انتُخب رئيسًا مرة أخرى لكونه "محتالًا في الانتخابات".