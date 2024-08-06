تكنولوجيا: هواوي تطلق جهاز Huawei MatePad Air بتصميم فائق النحافة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي في السوق الصيني اليوم عن جهاز MatePad Air اللوحي الذي ينطلق بتصميم معدني فائق النحافة، وسعة كبيرة للبطارية.

يتميز جهاز Huawei MatePad Air بتصميم معدني بوزن 555 جرام فقط، وتصميم فائقة النحافة بسماكة 5.9مم، ويدعم تصميم الجهاز مقاومة بصمات الأصابع.

وتدعم شاشة هذا الإصدار معدل تحديث 144Hz، كما تتميز بجودة عرض 2.8K، مع نطاق واسع من تدرج الألوان P3، ويتميز الجهاز بأبعاد 3:2، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 1000 nits، وتقنية HDR.

وتقدم هواوي هذا الإصدار بتقنية الحفر nano، مع طلاء نانو مغناطيسي، والذي يدعم حماية العين، وتشتيت الإضاءة بنسبة 99% لحماية عين المستخدم.

كما يدعم الجهاز الجيل الثالث من قلم Huawei M-Pencial، والإتصال بلوحة مفاتيح “Star Flash”، أيضاً يضم الجهاز بطارية ضخمة بسعة 10100 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

ويتوفر MatePad Air 2024 بعدد من الإختيارات في الألوان والتي تشمل اللون الوردي، والأخضر، والأبيض، إلى جانب اللون الرمادي.

ويأتي النموذج الرئيسي من الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 420 دولار على أن ينطلق في السوق الصيني بدءاً من 13 من أغسطس.

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