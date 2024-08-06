تكنولوجيا: سامسونج تؤكد خططها لإطلاق هاتف Galaxy S24 FE قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل هاتف Galaxy S24 FE عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تنطلق صفحة الدعم الخاصة بهذا الإصدار في موقع سامسونج لتؤكد العملاق الكوري على خططها لإطلاق هذا الإصدار قريباً.

انطلقت صفحة الدعم الخاصة بهاتف Galaxy S24 FE على موقع سامسونج الرسمي في فرنسا اليوم مع تفاصيل محدودة، إلا أنها تؤكد خطط سامسونج لإطلاق الهاتف قريباً.

ويظهر الهاتف بنموذج رقم SM-S721B، ومن المتوقع أن يكون هذا النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Galaxy S24 FE.

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S24 FE يأتي بمعالج Exynos 2400 الذي يدعم إصدارات الشركة السابقة Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus، أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14 وواجهة One UI 6.1.1.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن Galaxy S24 FE يأتي بتصميم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق من السلسلة، كما يضم الهاتف شاشة بحجم أكبر.

كما يأتي S24 FE بتصميم يحاكي إصدارات الشركة السابقة من سلسلة Galaxy S24، حيث يأتي الهاتف بإطار مسطح في جانبي الهاتف، كما تقدم سامسونج الإصدار القادم بعدد 4 من إختيارات الألوان التي تشمل الأزرق، والأخضر، والأصفر إلى جانب اللون الرمادي.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر ISOCELL HP3 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج هذا الإصدار للأسواق قريباً.

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