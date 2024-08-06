تكنولوجيا: BenQ تطلق شاشة الألعاب MOBIUZ EX381U بمعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة BenQ اليوم عن شاشة الألعاب MOBIUZ EX381U التي تنطلق بمعدل تحديث 144Hz، وتدعم جودة عرض 4K.

تقدم BenQ شاشة MOBIUZ EX381U بلوحة مميزة بتقنية “Fast IPS” وحجم شاشة 38 إنش، ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل أو بجودة عرض 4K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، كما تدعم الشاشة إستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية.

أيضاً تدعم الشاشة تدرج في الألوان بمعايير DCI-P3 بنسبة 98%، كما تصل نسبة السطوع في الشاشة إلى 600 nits.

وتأتي شاشة EX381U بعدد من المميزات التي تستهدف دعم المستخدمين في الألعاب، والتي تشمل تقنية “Shadow Enhance” المطورة من الشركة، مع تقنية “Color Vibrance” وأيضاً “Light Tuner”، حيث تدعم هذه التقنيات تعزيز جودة العرض في الشاشة.

كما تتميز الشاشة بمحرك “PixSoul” الذي يدعم دقة أعلى في إنتاج الألوان، وتأتي الشاشة بeARC مدمج، بعدد 7.1 من القنوات، وDAC بأعلى جودة، والجيل الثاني من تقنية BenQ B.I Plus التي تعمل على ضبط السطوع وحرارة الألوان بشكل تلقائي لراحة العين.

وللإتصال تأتي الشاشة باثنان من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C لشحن الأجهزة بقدرة 90W.

المصدر