تكنولوجيا: Samsung تستعد لإطلاق هاتف Galaxy M55s بمعالج Snapdragon 7 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أظهرت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy M55s.

وقد اجتاز الهاتف الجديد، الذي يحمل رقم الطراز SM-M558B، اختبارات هيئة المعايير الهندية (BIS) مؤخرًا، كما ظهرت نتائجه على منصة Geekbench.

وبحسب النتائج، فإن الهاتف سيأتي مزودًا بنفس معالج Snapdragon 7 Gen 1 الذي يزود الطراز الأصلي M55. كما سيحتوي على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM).

وتشير التسريبات السابقة إلى أن هواتف السلسلة “S” من سامسونج عادة ما تأتي بتحسينات في الكاميرا والبطارية مقارنة بالطراز الأساسي. ويحتوي الطراز الحالي M55 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع مثبت الصورة البصري (OIS) وكاميرا فائقة العرض بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي نادرة بدقة 50 ميجابيكسل. أما البطارية فبقدرة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

ولم تكشف أي من الشهادات الصادرة عن M55s عن سعة البطارية حتى الآن، ولكن من المتوقع إطلاق الهاتف قريبًا.