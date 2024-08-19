شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل بلا اتصال بالإنترنت ميزة جديدة فى ساعات Wear OS الذكية والان مع تفاصيل الخبر

قدمت جوجل ساعتها الذكية الجديدة Pixel Watch 3 قبل بضعة أيام وقدمت بعض الميزات الجديدة التي ستكون متاحة على الجهاز، حيث تعد القدرة على التنقل باستخدام خرائط جوجل في وضع عدم الاتصال واحدة من أكثر الميزات الجديدة إثارة للاهتمام التي سيتمكن مستخدمو Pixel Watch 3 من الاستفادة منها.

ومع ذلك، يبدو أن هذه الميزة ليست حصرية لـ Pixel Watch 3، حيث أفاد الأشخاص في 9to5google أن كل ساعة ذكية تعمل بنظام Wear OS تحصل الآن على دعم خرائط جوجل في وضع عدم الاتصال.

تعد الميزة الجديدة موجودة فقط في الإصدار التجريبي من خرائط جوجل، إنها علامة واضحة على أن جميع ساعات Wear OS الذكية ستحصل في النهاية على دعم خرائط جوجل في وضع عدم الاتصال.

إذا كنت مسجلاً بالفعل في برنامج خرائط جوجل التجريبي العام، فستتمكن من استخدام خرائط جوجل في وضع عدم الاتصال إذا قمت بتثبيت الإصدار.

بمجرد التثبيت، يجب أن تحصل على تفسيرات حول وضع عدم الاتصال في خرائط جوجل في المرة الأولى التي تفتح فيها التطبيق.

يتم تنزيل الخرائط غير المتصلة بالإنترنت الموجودة على الهاتف تلقائيًا إلى الساعة، ويجب أن تكون صفحة "خرائط غير متصلة بالإنترنت" الجديدة مرئية أعلى الإعدادات بعد تنزيل الخرائط غير المتصلة بالإنترنت على الساعة.

يذكر التقرير أيضًا أنه بالإضافة إلى مزامنة الخرائط غير المتصلة بالإنترنت المثبتة بالفعل على الهاتف، يقوم تطبيق الساعة تلقائيًا بتنزيل خريطة لمنطقتك.

هذا ليس متاحًا للجميع حتى الآن، لذا ما لم تكن مسجلاً في برنامج Google Maps التجريبي، فلن تتمكن من استخدام الخرائط غير المتصلة بالإنترنت حتى يتم إصداره رسميا.