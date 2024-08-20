شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ميزة الصورة المستطيلة بإنستجرام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر إنستجرام مظهرًا جديدًا لشبكة الملف الشخصي، صور مستطيلة بدلاً من المربعات التي كانت موجودة منذ الأزل، وكشف آدم موسيري عن اختبار الشبكة الرأسية هذا في قصة على انستجرام، وتم تصميم الشبكة المربعة في الماضي عندما كان الناس يقومون فقط بتحميل الصور على انستجرام.

الآن، أغلب عمليات التحميل على انستجرام عمودية: صور 4x3 ومقاطع فيديو 9x16، إن جعل هذه الصور تتناسب مع مربع، وفقًا لموسيري، أمر "وحشي للغاية".

في الوقت الحالي، إذا انتقلت إلى علامة التبويب Reels على انستجرام، فسترى البكرات في شبكة مستطيلة، لذا فإن الاختبار الجديد لن يكون الأول لمنصة التواصل الاجتماعي، لحسن الحظ، سيعرض الاختبار الجديد الصور أيضًا، وليس فقط Reels.

يتم طرح الاختبار حاليًا لعدد صغير من المستخدمين، وسينتظر انستجرام ردود الفعل قبل توسيع نطاق توفر التصميم الجديد.

من المتوقع أن الجميع لن يكونوا سعداء بالتغيير، الشكل الحالي، اعتدت عليه المستخدمين، ولكن في الوقت نفسه، سئمت من اضطرار Instagram إلى قص صوري وضبطها في شكل مربع، وسيبدو الشكل الرأسي أفضل مع صور اليوم، وأنا شخصيًا متحمس لرؤية هذا التغيير.