شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديث جديد لتطبيق Maps على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الصيف، أطلقت خرائط جوجل واجهة جديدة لمستخدمي أندرويد تعمل على تبسيط شريط التنقل السفلي وإضافة علامة تبويب جديدة "أنت"، والآن، أصبح هذا الشريط السفلي المجدد متاحًا لمستخدمي iOS أيضًا، حيث سيستمتع مستخدمو iPhone الآن بشريط سفلي أنظف وأبسط في خرائط جوجل.

ويظهر تقرير حديث أن جوجل بدأت في طرح هذا التحديث الصغير لمستخدمي iPhone، وتم تقليص الشريط السفلي من خمس علامات تبويب إلى ثلاث علامات تبويب، وبينما تمت إزالة علامة التبويب "انتقال"، لا يزال بإمكانك العثور على هذه الميزة ضمن علامة التبويب الجديدة "أنت"، حيث تتوفر الآن قائمة جديدة "الرحلات المحفوظة".

وفي الواقع، تحتفظ علامة التبويب الوسطى، المعروفة سابقًا باسم "المحفوظة"، بأيقونة الإشارة المرجعية الخاصة بها ولكنها تندرج تحت اسم "أنت". سترى الآن علامات تبويب علوية لـ "الإشعارات" و"الرسائل"، والتي كانت مجمعة سابقًا ضمن علامة التبويب "التحديثات" التي تمت إزالتها في هذا التصميم الجديد.

وبشكل عام، أعتقد أن هذا التصميم الجديد يمنح خرائط جوجل مظهرًا أكثر نظافة، وفي حين كانت علامات التبويب الخمس السابقة في شريط Material You السفلي من جوجل عملية، إلا أنها كانت تبدو مزدحمة بعض الشيء.

وفي أخبار أخرى عن خرائط جوجل، من المقرر أن تظهر الخرائط غير المتصلة بالإنترنت لأول مرة على Wear OS، بدءًا من Pixel Watch 3 الجديدة، ومع ذلك، يبدو أن هذه الميزة لن تتوقف عند هذا الحد، حيث من المتوقع طرحها على جميع الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، منذ وقت ليس ببعيد، عززت خرائط جوجل سلامة الطرق من خلال تقديم ميزات جديدة مثل السماح للمستخدمين بالإبلاغ عن حوادث مثل إغلاق الممرات ومناطق البناء وحطام الطرق ونشاط الشرطة، وهذا يجعل من الأسهل على الجميع مشاركة المعلومات القيمة مع مجتمعهم.