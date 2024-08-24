شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 15 يوفر بعض التعديلات المفيدة لتسجيل الشاشة وبث الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي أندرويد على ميزة مسجل الشاشة المدمجة، والمتوفرة منذ عامين حتى الآن، حيث كانت أساسية جدًا، ومع الإصدار ربع السنوي الثاني من أندرويد 14، حصل أخيرًا على خيار تسجيل تطبيق واحد بدلاً من الشاشة بأكملها، والآن، يمكن أن يضيف أندرويد 15 مؤشرًا أكثر فائدة في شريط الحالة.

وفي الوقت الحالي، إذا كنت تسجل شاشتك على أندرويد، فلديك مؤشر صغير على شكل نقطة حمراء على الجانب الأيمن من شريط الحالة، وإذا كنت تسجل شاشتك، فلديك نقطة حمراء حول نقطة بيضاء أصغر، وإذا كنت تقوم بتغطية شاشتك، فإن المؤشر هو رمز Google Cast، وهذه المؤشرات هي نفسها حتى إذا كنت تستخدم تطبيق تسجيل شاشة أندرويد تابعًا لجهة خارجية.

وتحتاج إلى سحب شريط الحالة لأسفل لمعرفة التطبيق الذي يسجل أو يبث الشاشة. تحتاج أيضًا إلى القيام بذلك لإنهاء تسجيل الشاشة، وقد يتغير هذا مع أندرويد 15، حيث وجد Mishaal Rahman من أندرويد Authority المعلومات في أندرويد 15 beta 4.2 التي قد تحصل عليها على تجربة تسجيل الشاشة وبث الشاشة الجديدة. يقال أنه ستكون هناك شرائح جديدة في شريط الحالة تُظهر مدة جلسة تسجيل الشاشة.

وستتمكن أيضًا من إيقاف جلسة تسجيل الشاشة أو البث من هذه الشرائح الجديدة، وأيضًا، سيكون لديك مربع حوار موحد يفتح عندما يطلب تطبيق تابع لجهة خارجية تسجيل الشاشة أو بثها. بعد منح الأذونات، ستظهر شريحة شريط حالة مختلفة، تختلف عن وقت تسجيل أو بث SystemUI.

من المرجح أن تأتي هذه التحديثات في إصدار أندرويد 15 QPR1 القادم أو أحدث.