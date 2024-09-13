شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: T-Mobile تختبر استخدام ستارلينك لإرسال تنبيهات الطوارئ فى حالة عدم وجود تغطية والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة T-Mobile الأمريكية لخدمات الاتصال والانترنت التي تعمل مع سبيس إكس وتسمح للناس بإرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الهاتفية عبر الأقمار الصناعية، إنها أرسلت بنجاح تنبيه طوارئ تجريبي عبر قمر صناعى ستارلينك ، ويمكن أن تساعد تنبيهات الأقمار الصناعية في ضمان حصول الأشخاص على اتصالات مهمة عندما يكونون خارج نطاق التغطية اللاسلكية.

وتزعم T-Mobile أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال تنبيه طوارئ لاسلكي عبر الأقمار الصناعية فى الولايات المتحدة.

وأطلقت شركة T-Mobile يوم 5 سبتمبر تنبيهًا تجريبيًا لإشعار إخلاء افتراضي وفقًا لشركة T-Mobile، وتم إرسال التنبيه على مسافة 217 ميلًا في الفضاء حيث تم استلامه بواسطة أحد أكثر من 175 قمرًا صناعيًا مباشرًا من Starlink للهواتف الذكية في مدار أرضي منخفض حاليًا تعمل بشكل فعال كأبراج خلوية في الفضاء ، ثم تم بث التنبيه إلى منطقة جغرافية متأثرة بإشعار الإخلاء الافتراضي وتم استلامه بواسطة هاتف ذكي من T-Mobile ، وتقول شركة T-Mobile إن الأمر استغرق "ثوانٍ فقط" لترتيب الرسالة وتسليمها عبر القمر الصناعى.

وفى عام 2022، أعلنت T-Mobile وSpaceX عن شراكة تتيح للأشخاص إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الهاتفية واستخدام البيانات على هواتف T-Mobile الخاصة بهم باستخدام أقمار Starlink الصناعية.

ووفقًا لموقع Starlink's Direct to Cell ، فإن إمكانية إرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية ستُطرح بدءًا من هذا العام، وقالت T-Mobile في يناير إن الخدمة ستتوسع لتشمل الصوت والبيانات في السنوات القادمة ، وفى منشور مدونة قالت T-Mobile إنها "تعتزم اختبار الخدمة تجريبيًا قبل إطلاقها تجاريًا".

وتعمل شركتا AT&T و Verizon أيضًا على بناء خدمات الأقمار الصناعية للهواتف الذكية، كما تقدم شركتا أبل وجوجل خدمات الأقمار الصناعية للهواتف الذكية آيفون و بيكسل .