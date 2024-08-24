شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوكالة الهندية تستفيد من وضع رواد ناسا العالقين فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

كشف رئيس منظمة الفضاء والأبحاث الهندية إس. سوماناث، أن التحديات المستمرة التى تواجهها رائدة الفضاء التابعة لوكالة ناسا سونيتا ويليامز، والتي ظلت عالقة في الفضاء لأكثر من 60 يومًا، ستوفر دروسًا قيمة لمهمة جاجانيان الهندية " Gaganyaan "، حيث واجهت ويليامز ورائد الفضاء بوتش ويلمور صعوبات مع العودة على متن مركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج، بعد أن واجهت مشكلات في الانفصال عن محطة الفضاء الدولية.



وفقا لما ذكره موقع "gadgets360"، يعمل هذا الموقف كتذكير بالتعقيدات التي تنطوي عليها مهام الفضاء المأهولة ويسلط الضوء على السيناريوهات المحتملة التي قد تؤثر على جاجانيان.

خطط مهمة جاجانيان

قال سوماناث، إن مهمة جاجانيان الهندية الطموحة، والتي من المقرر أن تتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام بأول رحلة تجريبية لها لصاروخ مؤهل للبشر في ديسمبر 2024، ستستفيد من هذه الدروس.

وأضاف، أن فهم التحديات التي تواجهها وكالة ناسا يساعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية في الاستعداد لمهمتها الخاصة.



يهدف برنامج Gaganyaan إلى ضمان أن تأخذ مركباته الفضائية وإجراءاته في الاعتبار سيناريوهات الطوارئ المختلفة التي قد تنشأ، على غرار تلك التي تؤثر حاليًا على مهمة ناسا.

رؤى رئيسية للبعثات المستقبلية

أشار سوماناث إلى أنه في حين تصف وسائل الإعلام الموقف بأنه "عالق" في الفضاء، فإن هذه مسألة تمديد إقامتهم بدلاً من عدم قدرتهم على العودة.



لقد خاضت ويليامز، رائد الفضاء المخضرم، بعثات فضائية ممتدة من قبل، مما يضيف منظورًا قيمًا للتعامل مع مثل هذه المواقف.



دفعت المشكلات المستمرة مع Starliner وكالة ناسا إلى التفكير في المساعدة من SpaceX، على الرغم من أن مشكلات التوافق بين بدلات الفضاء من Boeing ومركبة SpaceX Dragon الفضائية تشكل تحديات إضافية.

الآثار المترتبة على Gaganyaan

تؤكد الصعوبات التي واجهتها وكالة ناسا على الحاجة إلى تخطيط طوارئ قوي في البعثات الفضائية.

بالنسبة لـ Gaganyaan، من الضروري الاستعداد للمشاكل الفنية غير المتوقعة والتأكد من أن المركبة الفضائية يمكنها التعامل مع السيناريوهات المختلفة التي قد تؤخر أو تعقد رحلة العودة.



وفي حين تواصل منظمة أبحاث الفضاء الهندية استعداداتها، فإن الأفكار المكتسبة من تجارب وكالة ناسا ستكون مفيدة في تعزيز سلامة وموثوقية مهمة رحلات الفضاء المأهولة الهندية.