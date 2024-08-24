تكنولوجيا: Snap تعمل على تطوير نظارة Spectacles جديدة للواقع المعزز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تقارير جديدة إلى أن شركة Snap تعمل على تطوير جيل جديد من نظارات الواقع المعزز Spectacles. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن النظارة الجديدة، وهي الجيل الخامس من Spectacles، خلال حدث قمة الشركاء الذي سيعقد في 17 من سبتمبر المقبل.

وكانت الشركة قد قدمت نظارة الواقع المعزز السابقة في عام 2021، ولكنها لم تتوفر إلا لنسبة صغيرة من صناع المحتوى والمطورين، الذين ابتكروا بعض التجارب الممتعة التي تجمع بين عدسات Snapchat وشاشات الواقع المعزز. ومع ذلك كان انتشار النظارات محدودًا إلى حد ما. فقد كان مجال الرؤية ضيقًا للغاية ولم يتجاوز عمر البطارية 30 دقيقة. وكانت النظارة أيضًا أكثر ضخامة وأكثر بروزًا مقارنة بالأجيال السابقة من Spectacles التي كانت تبدو أكثر شبهاً بنظارات الشمس العادية.

وتشير التقارير الآن إلى أن Snap قد حققت بعض التحسينات في التقنية الأساسية. تحديداً في مجال رؤية أوسع وعمر بطارية أفضل. ومع ذلك، يبدو أن Spectacles لا تزال موجهة أكثر نحو المطورين وليس متاحة للجميع. وتشير التقارير إلى أن كل نظارة تكلف “آلاف الدولارات لإنتاجها”، وأن Snap تخطط لإنتاج “أقل من 10000” منها فقط.

يشير ذلك إلى أن Snap لم تتخل تمامًا عن طموحاتها في مجال الأجهزة. وكان آخر منتج جديد لها هو طائرة Pixy بدون طيار بسعر 250 دولارًا، والتي تم التخلي عنها بعد أربعة أشهر فقط من إطلاقها في عام 2022. واستدعت الشركة الجهاز في وقت سابق من هذا العام بعد أن تم الإبلاغ عن حريق في البطارية.