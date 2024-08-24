تكنولوجيا: Poco تكشف عن جهاز Poco Pad 5G اللوحي بمعالج Snapdragon 7s Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Poco جهاز Poco Pad 5G اللوحي في السوق الهندي مؤخراً برقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2، وسعر يبدأ من 286 دولار.

يختلف Poco Pad 5G عن الإصدار السابق من الجهاز في دعم الإتصال بشبكات 5G بشكل رئيسي، بينما يأتي الجهازين بشاشة IPS LCD بحجم 12.1 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz.

كما يضم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2، وبطارية بقدرة 10000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

وتقدم شاومي هذا الإصدار بواجهة HyperOS، ونظام تشغيل Android 14، كما يتكامل هذا الإصدار مع أجهزة شاومي وPoco لمشاركة الملفات والملاحظات عبر الأجهزة، ومزامنة شبكة الإنترنت لمشاركة التطبيقات من الهاتف إلى شاشة الجهاز اللوحي.

ومن المقرر أن يدعم Poco Pad 5G إتصال قلم Poco Smart Pen ولوحة مفاتيح Poco، إلا أن هذه الملحقات تتوفر للشراء بشكل مستقل.

ويتوفر الجهاز اللوحي باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأخضر بسعر يبدأ من 286 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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