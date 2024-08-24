تكنولوجيا: تأكيد المعالج المستخدم في هاتف Motorola Edge 50 Neo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق موتورولا هاتف Edge 50 Neo الشهر المقبل، وقيل إن الهاتف يحتوي على معالج Dimensity 7300، وفقًا لمتاجر التجزئة عبر الإنترنت.

واليوم، تلقينا تأكيدًا على أن الهاتف ​​سيأتي بالفعل مع شريحة Mediatek الجديدة، كما ظهر على قاعدة بيانات Geekbench.

سيكون هذا بمثابة تحسين عن هاتف Edge 40 Neo، الذي كان يحتوي على وحدة معالجة مركزية بوحدتين بتردد 2.5 جيجا هرتز، والستة الأخرى بتردد 2.0 جيجا هرتز.

كما أكدت القائمة أيضًا عن خيار الذاكرة العشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام Android 14.

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