تكنولوجيا: شاومي تحقق زيادة في الإيرادات والأرباح بفضل مبيعات الهواتف الذكية القوية في الربع الثاني من عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024، والتي أظهرت زيادة في إجمالي الإيرادات والأرباح على خلفية مبيعات هواتف سامسونج القوية.

وكان التقرير أيضًا المرة الأولى التي تعلن فيها شركة شاومي عن أرقام مبيعات سيارتها الكهربائية; SU7 – 27307 منذو صول الطراز للبيع في شهر أبريل.

وبلغت إيرادات الهواتف الذكية بين أبريل ويونيو 46.5 مليار يوان صيني (6.5 مليار دولار)، بزيادة 27 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقامت شاومي بشحن 42.2 مليون وحدة، بما في ذلك العلامات التجارية الفرعية Redmi و Poco.

وشكلت الهواتف الذكية المتميزة 22.1 بالمئة من جميع الشحنات، وهو أيضًا تحسن سنوي لشركة شاومي.

يتضمن هذا القطاع نماذج تباع في البر الرئيسي للصين وتبلغ تكلفتها أكثر من 3000 يوان صيني (420 دولارًا أمريكيًا)؛ بعضها، مثل Xiaomi 14 Pro أو Xiaomi Mix Fold 3، لا يزال غير متوفر خارج السوق المحلية.

تظل شركة شاومي ثالث أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم للربع السادس عشر على التوالي، خلف أبل وسامسونج.

ومع ذلك، فقد كانت في المرتبة الثانية في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بحصة سوقية تبلغ 18.6 بالمئة و 21.2 بالمئة على التوالي.

أعلنت شركة شاومي عن إيرادات بقيمة 6.4 مليار يوان صيني (900 مليون دولار) من أعمال السيارات الكهربائية الذكية، لكنها لا تزال تعمل بخسارة، مع وجود 1.8 مليار يوان صيني (252 مليون دولار) في المنطقة الحمراء.

ومع زيادة الطلبيات، من المتوقع أن تتحسن ربحية أعمال السيارات بمرور الوقت.

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