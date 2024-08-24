تكنولوجيا: تسريبات تؤكد خطط Vivo لكشف النقاب عن هاتف Vivo X200 Plus قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط Vivo لكشف النقاب عن هاتف Vivo X200 Plus في حدث يعقد قريباً.

رصد إصدار جديد من هواتف Vivo المميزة اليوم في قاعدة بيانات IMEI، وتشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار هو هاتف Vivo X200 Plus.

ولقد ظهر هذا الإصدار في تسريبات سابقة، حيث أشارت التوقعات إلى أن الهاتف ينطلق بعلامة Vivo X200 Mini التجارية، بينما تؤكد التسريبات الجديدة على أنه إصدار Plus الذي ينافس بقوة في سوق الهواتف خلال الفترة القادمة.

من جانب أخر سجل هاتف X200 Plus في منصة IMEI بنموذج رقم V2415، حيث ظهر الهاتف للمرة الأولى في 13 من أغسطس، بينما رصد V2415 في 18 من أغسطس.

يذكر أن سلسلة Vivo X200 القادمة تتضمن عدد 3 من الإصدارات وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن، وتشمل الإصدار الرئيسي مع X200 Plus وأيضاً Vivo X200 Pro، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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