شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تزعم وصولها لهدفها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

قال أحدث تقرير من بلومبرج إن الصين حققت هدف الطاقة النظيفة قبل ستة أعوام من المتوقع ، ففي عام 2020 حدد الرئيس شي جين بينج هدفًا للحصول على ما لا يقل عن 1200 جيجاوات من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وفي بيان جديد، زعمت إدارة الطاقة الوطنية الصينية أن البلاد وصلت إلى 1206 جيجاوات، وذلك بفضل 25 جيجاوات من التوربينات والألواح المضافة الشهر الماضي.

ويعد هذا الإنجاز بالغ الأهمية بالنسبة للصين، أكبر ملوث في العالم، والتي تنتج حوالي 12.7 طن متري من الانبعاثات المنتجة سنويا اعتبارا من عام 2023، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، وفي السياق تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بـ 5.9 مليار طن.

ومع ذلك، تنفق الصين على الطاقة النظيفة أكثر من أي دولة أخرى، ولكن لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه، وحتى الآن أنتجت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 14% من طاقة البلاد في عام 2024.

وتعمل الصين على زيادة هذا العدد من خلال مجموعة من المشاريع التي تشمل الطاقة المتجددة، وفي يونيو أُعلن أن مجموعة China Three Gorges Renewables Group المملوكة للدولة ستستثمر 80 مليار يوان (11 مليار دولار) في قاعدة تستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والفحم لتوليد الكهرباء ، وسيتم بناء المحطة في منغوليا الداخلية وستحصل على 135 جيجاوات من 435 جيجاوات خصصتها الصين للمشاريع الصحراوية بحلول عام 2030، وسيتعين علينا أن نرى مقدار التعويض السلبي الذي سيسببه جانب الفحم مع تقدم الخطة.

