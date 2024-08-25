شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد تطبيق Yolo المدمج مع سناب للسماح بنشر الرسائل المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

أعادت محكمة الاستئناف إحياء دعوى قضائية ضد خدمة الرسائل المجهولة Yolo، والتي يُزعم أنها انتهكت وعدًا بكشف المتنمرين على التطبيق.

في حكم صدر اليوم ، قالت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة إن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لا ينبغي أن تمنع ادعاءً بأن Yolo أساءت تمثيل شروط الخدمة الخاصة بها، مما أدى إلى إلغاء قرار محكمة أدنى، لكنها قررت أنه لا يمكن تحميل التطبيق المسؤولية عن عيوب التصميم المزعومة التي سمحت بالتحرش، مما يسمح بجزء مختلف من هذا الحكم السابق.

كان Yolo تطبيقًا مدمجًا مع Snapchat يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل مجهولة المصدر، ولكن في عام 2021، تعرض لدعوى قضائية بعد انتحار مستخدم مراهق، تلقى الصبي كارسون برايد، رسائل تحرش وصريحة جنسيًا من مستخدمين مجهولين المصدر يعتقد أنه ربما كان يعرفهم، و حاول برايد وعائلته الاتصال بـ Yolo طلبًا للمساعدة، لكن Yolo لم يرد أبدًا، وفي بعض الحالات، ارتدت رسائل البريد الإلكتروني للشركة ببساطة، وحظرت سناب Yolo وتطبيقًا آخر مستهدفًا في الدعوى القضائية، وبعد عام، حظرت جميع تكاملات الرسائل المجهولة المصدر.

ولم يكن هناك "أي طريقة" يمكن بها لموظفي Yolo المكونين من عشرة أفراد مراقبة التطبيق، كما تقول العائلات

وزعمت عائلة العروس ومجموعة من الآباء المتضررين الآخرين أن شركة يولو انتهكت وعدًا ملزمًا قانونًا لمستخدميها، وأشاروا إلى إشعار زعمت فيه يولو أنه سيتم حظر الأشخاص لاستخدامهم غير اللائق وإخفاء هوياتهم إذا أرسلوا "رسائل مضايقة" إلى آخرين، ولكن كما يلخص الحكم، زعم المدعون أنه "مع وجود طاقم لا يزيد عن عشرة أشخاص، لم يكن هناك أي طريقة يمكن لشركة يولو من خلالها مراقبة حركة مرور عشرة ملايين مستخدم نشط يوميًا للوفاء بوعدها، ولم تفعل ذلك في الواقع أبدًا". بالإضافة إلى ذلك، زعموا أن يولو كان ينبغي لها أن تعلم أن تصميمها المجهول يسهل التحرش، مما يجعلها معيبة وخطيرة.

ورفضت محكمة أدنى درجة كلاً من هذه المطالبات، قائلة إنه بموجب المادة 230، لا يمكن تحميل يولو المسؤولية عن منشورات مستخدميها، وكانت محكمة الاستئناف أكثر تعاطفاً وقبلت الحجة القائلة بأن العائلات كانت بدلاً من ذلك تحمل يولو المسؤولية عن وعد المستخدمين بشيء لا يمكنها الوفاء به.

وكتب القاضي يوجين سيلر الابن: "أبلغت يولو المستخدمين مرارًا وتكرارًا بأنها ستكشف عن المستخدمين الذين انتهكوا شروط الخدمة وتحظرهم.

ومع ذلك، لم تفعل ذلك أبدًا، وربما لم تكن تنوي ذلك أبدًا". "في حين أن المحتوى عبر الإنترنت متورط في هذه الحقائق، وأن تعديل المحتوى هو أحد الحلول الممكنة ليولو للوفاء بوعدها.

استندت دعوى Yolo إلى حكم سابق للدائرة التاسعة سمح لدعوى أخرى متعلقة بـ Snap بتجاوز حماية المادة 230 ، وفي عام 2021، وجدت أنه يمكن مقاضاة Snap بسبب "مرشح السرعة" الذي قد يشجع المستخدمين ضمناً على القيادة بتهور، حتى لو كان المستخدمون مسؤولين عن نشر منشورات بهذا المرشح. (القضية الإجمالية لا تزال جارية ).

بالإضافة إلى ادعائهم بالتحريف، جادل المدعون بأن قدرة Yolo على المراسلة المجهولة كانت محفوفة بالمخاطر على نحو مماثل، وهي حجة لم تقتنع بها الدائرة التاسعة و "نحن نرفض تأييد نظرية من شأنها تصنيف عدم الكشف عن الهوية على أنه في حد ذاته خطر غير معقول بطبيعته"، كتب سيلر.

هذا الحكم الأخير هو جزء من عملية دفع وسحب موسعة حول نطاق المادة 230 ، وسعت العديد من القضايا إلى الادعاء بأن التطبيقات معيبة بشكل غير قانوني إذا أدت إلى مضايقات أو أضرار أخرى، حتى لو ارتكب المستخدمون هذه الأضرار.

و على الرغم من الانتصارات الدورية ، إلا أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن كونها عقيدة راسخة، ورفضت المحكمة العليا النظر فيها في قضية هيريك ضد جريندر في عام 2019، كما رفضت المحكمة العليا تقليص المادة 230 في قضية حول ما إذا كانالقانوني يوتيوب وتويتر يدعمان الإرهاب غير . بعد حكم الدائرة التاسعة هذا، لا يزال بإمكان Yolo تقديم دفاع بأنها حاولت بشكل معقول فرض اتفاقية المستخدم الخاصة بها، والقضية لم تنته بعد.

ومع ذلك، فإن السماح للمستخدمين بمقاضاة شركة لعدم التزامها بسياسة المحتوى الخاصة بها قد يسمح نظريًا برفع دعاوى قضائية ضد أي خدمة لا تمارس الإشراف المثالي (الذي غالبًا ما يكون مستحيلًا) .