شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. مستخدمو أيفون فى الاتحاد الأوروبي يمكنهم حذف تطبيقات أبل الافتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن مجموعة جديدة من التغييرات التي ستنفذها في أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الخاصة بها للامتثال بشكل أفضل لقانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي، ونتيجة لـ "حوارها المستمر والمستمر مع المفوضية الأوروبية".

وستسمح الشركة لأجهزة iPhone وiPad في الاتحاد الأوروبي بتعيين إعدادات افتراضية غير تابعة لشركة أبل لمزيد من التطبيقات - بالإضافة إلى المتصفح والبريد وسوق التطبيقات والتطبيقات غير التلامسية، ستتمكن أيضًا من التبديل إلى إعداد افتراضي مختلف لمكالمات الهاتف والمراسلة وإدارة كلمات المرور ولوحات المفاتيح ومرشحات البريد العشوائي للمكالمات.

وسيتم تقديم كل هذا ضمن قسم تطبيقات افتراضية جديد في الجزء العلوي من إعدادات التطبيقات الجديدة لنظامي التشغيل iOS 18 وiPadOS 18، وستصل القدرة على تعيين هذه الإعدادات الافتراضية الجديدة "في تحديث في وقت لاحق من هذا العام"، ثم في ربيع عام 2025، ستضيف أبل دعمًا لتعيين الإعدادات الافتراضية لتطبيقات الملاحة والترجمة.

وستسمح أبل أيضًا لمستخدمي الاتحاد الأوروبي بحذف المزيد من التطبيقات المضمنة، و"في تحديث لاحق هذا العام"، ستتيح لك أنظمة التشغيل المحمولة حذف متجر التطبيقات والرسائل والكاميرا والصور وسفاري، وبالتالي، من بين تطبيقات أبل، لن يكون من الممكن حذف الإعدادات والهاتف فقط بعد ذلك.

وأخيرًا، سيتم عرض شاشة اختيار متصفح محدثة في الاتحاد الأوروبي لجميع المستخدمين الذين قاموا بتعيين Safari كمتصفح افتراضي لديهم، حتى لو كانوا قد شاهدوا شاشة اختيار من قبل، وستحتوي شاشة الاختيار الجديدة هذه على معلومات إضافية حول متصفحات الطرف الثالث، وسيحصل مطورو هذه المتصفحات على مزيد من البيانات من أبل حول أداء شاشة الاختيار.

وإذا قمت بتحديد متصفح مختلف كمتصفح افتراضي من خلال شاشة الاختيار الجديدة هذه وكان لديك Safari في Dock أو على الصفحة الأولى من الشاشة الرئيسية، فسيحل المتصفح المحدد محل أيقونة Safari في Dock أو على الشاشة الرئيسية، وإذا كان متصفح الطرف الثالث المفضل لديك مثبتًا بالفعل، فسيفتح بمجرد تحديده، وإذا لم يكن مثبتًا، فسيبدأ التنزيل.