شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى احتكار ضد شركة برمجيات والان مع تفاصيل الخبر

رفعت وزارة العدل الأمريكية والمدعون العموم في ثماني ولايات دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركة تأجير البرمجيات RealPage، متهمين إياها باستخدام الخوارزميات لرفع أسعار الإيجارات في جميع أنحاء البلاد.

وتزعم الدعوى أن برنامج RealPage، YieldStar، يجمع معلومات حساسة من الملاك وشركات التأجير، والتي يغذيها في الخوارزميات التي توصي بالأسعار والممارسات التي تحد من المنافسة وتجبر المستأجرين على دفع المزيد.

وكتب المدعي العام ميريك جارلاند في بيان صحفي لوزارة العدل: "لا ينبغي على الأمريكيين أن يدفعوا المزيد في الإيجار لأن إحدى الشركات وجدت طريقة جديدة للتخطيط مع أصحاب العقارات لخرق القانون".

ويقال إن برنامج RealPage يدير أكثر من 24 مليون وحدة تأجير على مستوى العالم، وتتهم شكوى وزارة العدل الشركة التي يقع مقرها في تكساس بالتعاقد مع أصحاب العقارات المتنافسين الذين يوافقون على مشاركة "معلومات غير عامة وحساسة للتنافسية" حول أسعار الإيجار وشروط الإيجار الأخرى.

وتقوم RealPage بعد ذلك بتدريب خوارزميات YieldStar، التي تولد التسعير والتوصيات التنافسية الأخرى "استنادًا إلى المعلومات الحساسة التنافسية الخاصة بهم وبمنافسيهم"، وفقًا لوزارة العدل.

وانضم إلى وزارة العدل في دعواها المدعون العامون في ولايات نورث كارولينا وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت ومينيسوتا وأوريجون وتينيسي وواشنطن.

ورفعت الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من ولاية كارولينا الشمالية، متهمة فيها الشركة بانتهاك المادتين 1 و2 من قانون شيرمان، يعتبر قانون 1890 حجر الأساس لإجراءات مكافحة الاحتكار الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، تتهم الدعوى شركة RealPage باحتكار سوق الإيجار في حلقة ردود الفعل التي "تقوي قبضة RealPage على السوق"، مما يجعل من الصعب على "الشركات الصادقة التنافس على أساس المزايا".

وتستشهد شكوى وزارة العدل بوثائق داخلية وشهادة تحت القسم من الشركة، إلى جانب الملاك الذين استخدموا البرنامج لمستأجرين يزعم أنهم يتلاعبون بالأسعار، وتقول الوكالة إن RealPage اعترفت بأن برنامجها مصمم لتعظيم أسعار الإيجارات، قائلة إن منتجها يتفوق في "تحفيز كل فرصة ممكنة لزيادة الأسعار.



