تكنولوجيا: سامسونج تطلق أجهزة عرض جديدة ذات مسافة قصيرة مزودة بـ Samsung Gaming Hub والوضع المحيطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن جهازي عرض ذكيين جديدين ذات مسافة قصيرة جدًا كمتابعة لجهاز العرض Premiere المتميز الذي تم إصداره في عام 2020.

تتمثل أجهزة العرض الجديدة في جهاز Samsung LPU7D المعروف أيضًا باسم Premiere 7 وLPU9D المعروف أيضًا باسم Premiere 9. ويعد Premiere 7 هو الأرخص بين الاثنين بسعر 2999.99 دولارًا.

يستخدم الجهاز تقنية الليزر 4K ويتميز بحد أقصى لحجم العرض يبلغ 120 بوصة. كما أن لديه مجموعة ألوان DCI-P3 بنسبة 100 بالمئة وسطوع 2400 لومن ANSI ونظام صوت 2.2 قناة مع مكبرات صوت مدمجة بقوة 30 واط.

ومن ناحية أخرى، يستخدم جهاز Premiere 9، الذي يُباع بسعر يبلغ 5999.99 دولارًا، تقنية الليزر الثلاثية، ويمكنه عرض ما يصل إلى 130 بوصة، ويحتوي على نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 154 بالمئة.

كما أن لديه ذروة سطوع تبلغ 3200 لومن ANSI بينما يأتي نظام الصوت 2.2.2 قناة مزودًا بمكبرات صوت بقوة 40 واط ومكبرات صوت مدمجة.

وعلى الرغم من وجود اختلافات أخرى، يتميز كلا الجهازين بميزة ترقية 4K AI التي تعمل على ترقية المحتوى بدقة أقل إلى 4K.

يمكن للجهازين أيضًا ضبط السطوع والتباين تلقائيًا بناءً على البيئة. وعلى عكس طراز 2020، تأتي أجهزة العرض الجديدة مزودة بـ Samsung Gaming Hub. يدمج مركز الألعاب Xbox Cloud Gaming و GeForce Now وخدمة الألعاب Luna من أمازون وغيرهم في مكان واحد.

هناك إضافة جديدة أخرى هي الوضع المحيطي الذي يسمح للمالكين بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من المحتوى لعرضه عندما لا يكون جهاز العرض قيد الاستخدام.

يمكن للمالكين اختيار عرض صورهم، وتأثيرات الألوان، ومشاهد الخلفية المتحركة مثل المدفأة، أو حتى الأدوات مثل الساعة.

يتمتع كل من Premiere 7 و Premiere 9 أيضًا بدعم Bixby ومساعدي Alexa الصوتيين من أمازون، و Samsung SmartThings، و Matter. يأتي كلا جهازي العرض مزودين بجهاز تحكم عن بعد من Samsung SolarCell.

هناك إضافة جديدة أخرى هي الوضع المحيطي الذي يسمح للمالكين بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من المحتوى لعرضه عندما لا يكون جهاز العرض قيد الاستخدام.

يمكن للمالكين اختيار عرض صورهم، وتأثيرات الألوان، ومشاهد الخلفية المتحركة مثل المدفأة، أو حتى الأدوات مثل الساعة.

يتمتع كل من Premiere 7 و Premiere 9 أيضًا بدعم Bixby ومساعدي Alexa الصوتيين من أمازون، و Samsung SmartThings، و Matter. يأتي كلا جهازي العرض مزودين بجهاز تحكم عن بعد من Samsung SolarCell.

يتوفر بالفعل جهاز العرض Samsung Premiere 7 و Premiere 9 للشراء في الولايات المتحدة، ولفترة محدودة، ستشحن سامسونج أيًا من جهازي العرض مع وحدة مجانية من جهاز العرض المحمول Freestyle 2nd Gen الذي يُباع بسعر 598 دولارًا على أمازون.

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