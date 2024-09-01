شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعلن عن حدث Robotaxi في 10 أكتوبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، ستكشف شركة تسلا عن منتج Robotaxi في استوديو Warner Bros، في بوربانك، كاليفورنيا، في 10 أكتوبر.

تستخدم تسلا منشأة Giga Texas للكشف عنها في السنوات الأخيرة، بعد سنوات عديدة من القيام بذلك في كاليفورنيا، حيث تأسست الشركة وحيث لا تزال أقسام التصميم والهندسة الخاصة بها.

حدث العديد من هذه الأحداث في أو حول هوثورن، كاليفورنيا، حيث يوجد استوديو تصميم تسلا - لذلك فمن المنطقي أن يتم إيواء المفاهيم غير العامة في نفس المنطقة.

لكن تسلا ستنتقل إلى منشأة شركة أخرى للكشف عنها في 10 أكتوبر، واختارت تنظيمها في موقع تصوير فيلم كبير في بوربانك القريبة، في الطرف الشمالي من منطقة لوس أنجلوس.

ربما اختارت تسلا الموقع بسبب محاكاتها لحي ضاحية، وهناك العديد من المنازل ومحاكاة لمنطقة وسط المدينة الصغيرة، وقد تكون الفكرة هي إظهار للحضور كيف قد يكون الأمر عندما يتم نقلهم بواسطة روبوتا تاكسي من خارج منزلك، ونقلهم إلى وسط المدينة لقضاء ليلة في الخارج.

على الرغم من استخدام تسلا المعتاد لمواقعها الخاصة، فهذه ليست المرة الأولى التي تقيم فيها تسلا حدثًا في استوديو هوليوود.

عندما كشفت لأول مرة عن منتج السقف الشمسي الخاص بها في عام 2016، كان الحدث في استوديوهات يونيفرسال، على بعد أميال قليلة من استوديوهات وارنر براذرز، كان هذا الحدث أيضًا في حي سينمائي مزيف - في المجموعة المستخدمة لتصوير ربات بيوت يائسات.

ربما كان موقع هذا العرض بمثابة نذير شؤم، حيث وعدت تسلا في الحدث بأربعة أنماط منفصلة للسقف، لم يتحقق منها سوى واحد فقط، وكانت تسلا في حالة مزاجية للقيام ببعض السحر السينمائي الخاص بها، في ذلك اليوم.

استغرق السقف الشمسي وقتًا طويلاً حتى ينطلق، ولم يصبح منتجًا ذا حجم كبير بشكل خاص لشركة تسلا، بعد ثماني سنوات، نأمل أن لا تعاني سيارة الأجرة الروبوتية من نفس المصير بالنسبة لشركة تسلا.

وعلى نحو مماثل، كانت شركة تسلا تعد أصحاب المركبات بأنها ستتمكن من استخدام مركباتها كسيارات أجرة آلية تدر إيرادات منذ ما قبل الكشف عن السقف الشمسي، ولكن هذا الوعد لم يتحقق بعد ــ وقد أعادت تسلا استخدام كلمة "سيارة أجرة آلية" للإشارة إلى هذا المنتج المتخصص، الذي سيطرح في الأسواق في العاشر من أكتوبر ، ولم تقل الكثير عن ما إذا كان أصحاب المركبات الأخرى سيتمكنون من استخدامها كسيارات أجرة ذاتية القيادة، إذا ما نجحت الشركة في حل مشكلة القيادة الذاتية (وهو ما سيحدث العام المقبل، وفقا للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، الذي قطع نفس الوعد كل عام منذ نحو عقد من الزمان الآن).