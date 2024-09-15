وكيل لاعبين: صدمت من أوباما.. وبقائه في الزمالك كان سيجعله الأعلى أجرا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حازم فتوح، وكيل اللاعبين، أن عقد يوسف أوباما، لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، كان يتضمن بندًا ينص على أنه يجب أن يكون الأعلى أجرًا في الفريق بفارق 10 ملايين جنيه عن أقرب زملائه.

وأكد فتوح خلال حواره مع الإعلامي أمير هشام في برنامج "90" على قناة النهار: "البند كان موجودًا كنوع من التكريم ولم يتم تفعيله، وكان من الممكن أن يؤدي إلى فسخ العقد إذا لم يُنفذ".

وأضاف: "فوجئت برحيل أوباما إلى بيراميدز. الزمالك حاول تجديد عقده 3 مرات، وكان هناك اهتمام باستمراره، ولكن يبدو أن قراره جاء نتيجة شعوره بأنه لن يكون الخيار الأول للمدير الفني في الموسم الجديد. كنت أتمنى أن يبقى ويثبت نفسه".

حازم فتوح: زعلان من أوباما.. وشعبية الزمالك لا تُقدر بثمن

أعرب حازم فتوح عن حزنه من قرار يوسف أوباما بالرحيل عن الزمالك إلى بيراميدز دون العودة إليه. وقال في حديثه ببرنامج "+90": "كان الاتفاق بيني وبين أوباما أن الأولوية ستكون للزمالك أو الاحتراف الخارجي، لكنه اختار طريقًا ثالثًا دون استشارتي".

وأضاف: "شعبية الزمالك لا تُقارن، وجماهيريته تُعد أغلى من أي نادٍ آخر، وأنا زعلان من أوباما لأنه لم يستشرني في هذه الخطوة".